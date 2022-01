Mit 15 Jahren: Schüler betreibt eigenen Verlag

"Ich hab' es anfangs gar nicht glauben können", erzählt Birgit Böllinger. Die Literaturexpertin aus Augsburg erhält vor ein paar Monaten einen Brief verbunden mit einer Bitte. Ob sie vielleicht ein Nachwort für das erste Buch eines Verlegers schreiben könnte. "Ich dachte erst, das ist ein ganz normaler Leser, der jetzt in der Branche starten möchte", sagte sie. Doch als sie sich gegenseitig Mails schicken, entdeckt sie: Der angehende Verleger ist gerade einmal 15 Jahre alt und noch Schüler. "Da war ich völlig baff", so Böllinger.

Erstes Buch mit Tucholsky-Texten und eigenen Illustrationen

Alexander Walz kommt aus Günzburg und hat sich schon immer für gut gemachte Bücher interessiert. "Also dachte ich, ich könnte doch eigentlich selbst eines veröffentlichen", sagt der Schüler. Für sein Erstlingswerk hat sich Walz bei Kurt Tucholskys Satiren bedient. Denn dessen Texte sind gemeinfrei und nicht mehr vom Urheberrecht geschützt, weil der Autor schon über 70 Jahre lang tot ist. "Obwohl Tucholskys Texte ja eigentlich schon älter sind, ist der Inhalt noch immer aktuell", sagt Walz. Sein Hauptaugenmerk liegt aber auf dem Layout, also dem äußeren Erscheinungsbild. Am PC aber auch mit Zettel und Stift entstehen die Illustrationen, die seine Bücher schmücken.

Schule und Verlag – die Familie hilft

"48 Stunden pro Woche stecke ich schon rein", sagt Walz. Seine Mutter war anfangs skeptisch: "Man macht sich natürlich schon Gedanken, ob er das mit der Schule, den Grafiken und dem Verlag alles so hinkriegt, aber er hat es geschafft", sagt Katharina Walz. Vielleicht auch weil der Verlag ein bisschen wie ein kleines Familienunternehmen funktioniert. Die Oma übernimmt das Lektorat und liest Korrektur, der Onkel, der ebenfalls im Verlagswesen arbeitet, gibt hin und wieder nützliche Tipps. Doch das soll die Leistung des 15-Jährigen keineswegs schmälern. Er hat schon den nächsten dicken Fisch an Land gezogen.

Junger Verleger hat weitere Bücher in Planung

"Ich werde für das Buch eines bekannteren Autors insgesamt vierzig Illustrationen machen, erzählt Walz. "Da muss dann schon alles sehr genau passen". Hintergrundstrukturen für die überwiegend abstrakten Bilder entstehen schon mal mit Hilfe einer Zahnbürste. Arrangiert werden die Grafiken und Collagen mit einem Gestaltungsprogramm am Computer. Auch Postkarten hat Walz schon drucken lassen, die man wie die Bücher online bei seinem Verlag "edition lettara" bestellen kann. In diesen Tagen erscheint mit Gustave Flauberts "Bibliomanie" die zweite Ausgabe und die nächsten sind schon in Planung, darunter auch Karl Valentin. Um den jungen Verleger mit etwas abgewandelten Worten des Münchner Satirikers zu beschreiben: Mögen hätt' er schon wollen und dürfen hat er sich getraut.