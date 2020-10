Mit 100.000 Bäumen gegen die Klimakatastrophe

Eigentlich sollte es ja eine Feierstunde werden mit Bläsern und allem Drum und Dran. Wegen der Pandemie entschied sich der Landkreis Neu-Ulm dann aber doch für einen Spatenstich ohne Musiker. Während gegen das Coronavirus noch kein Kraut gewachsen ist, lässt sich der Klimawandel gerade über die Luft abbremsen.

Landkreis Neu-Ulm will 100.000 Bäume pflanzen

Denn Bäume speichern CO2 und binden es langfristig im Holz. Der Landkreis Neu-Ulm will deshalb bis zum Jahr 2030 mindestens 100.000 Bäume pflanzen. Schon vergangenes Jahr war die Aktion in Unterroth bei Illertissen gestartet. Damals wurden 8.000 Bäumchen in die Erde gesetzt, übrigens unter Mitwirkung einer Grundschulklasse. Das ist dieses Jahr nicht möglich.

Stattdessen bohrt ein Bagger etwa 50 Zentimeter große Löcher in eine fußballfeldgroße Wiese bei Illerberg. Dahinter folgt ein Trupp mit drei Arbeitern, die Schwarzerlen, Stieleichen oder Winterlinden in den Boden stecken.

Wald soll viele Baumarten enthalten

"Es ist wichtig, dass wir viele verschiedene Arten pflanzen, damit eine Krankheit nicht den ganzen Wald bedroht", sagt Michael Angerer, der Fachbereichsleiter für Naturschutz am Landratsamt Neu-Ulm. Seit einigen Jahren dezimiert ein Pilz beispielsweise die Eschenbestände. Er lässt die Bäume regelrecht von den Trieben her absterben. Das möchte das Landratsamt verhindern, zumal der Wald durch verschiedene Arten "naturnah" wird und so vielen Tier- und Pflanzenarten einen ursprünglichen Lebensraum bieten soll.

Bäume speichern Kohlendioxid

Bleibt die Frage, wie sehr so ein Wald dem Klima hilft. Landrat Thorsten Freudenberger spricht von einer jährlichen Speicherleistung von acht Tonnen Kohlendioxid. Umgerechnet entspricht das dem CO2-Ausstoß von ein bis zwei durchschnittlichen Pkw. Das klingt ernüchternd, ist aber ein Anfang.

Landkreis will "global denken, lokal handeln"

"Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen", sagt Landrat Thorsten Freudenberger. "Ganz nach dem Motto: global denken und lokal handeln". Denn Starkregen oder Hitzeperioden sind auch in Schwaben keine Seltenheit mehr. Bis die Bäume allerdings ihre Wirkung entfalten, wird es noch dauern. Zehn bis 15 Jahre werden vergehen, bis die zarten Pflänzchen zu einem Klimawald gewachsen sind.