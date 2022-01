"Mister Europa" Ingo Friedrich feiert 80. Geburtstag

Fragt man Ingo Friedrich (CSU) aus Gunzenhausen nach dem größten Erfolg seiner Karriere, weiß er sofort eine Antwort: die Flagge der Europäischen Union. Drei Jahre lang habe er dafür gekämpft, berichtet Friedrich im Gespräch mit dem BR. Es sei nicht einfach gewesen. "Die Niederländer wollten keine Fahne und die Engländer wollten die Zahl der Sterne verändern", so Friedrich. Am Ende blieb es bei Friedrichs Vorschlag: zwölf Sterne auf tiefblauem Grund, das frühere Emblem des Europarates. "Da war ich schon ein bisschen stolz als sie im Mai 1986 erstmals gehisst wurde", sagt der CSU-Politiker, der sich als "Mister Europa" einen Namen gemacht hat.

Transparenz bei Lobbyarbeit eingeführt

Stolz ist er auch darauf, zusammen mit anderen Politikern im Europäischen Parlament eine Transparenzliste eingeführt zu haben. Auf dieser Liste müssen alle Lobbyvertretungen angeben, mit welchen finanziellen Mitteln und wie vielen Personen ihr Lobby-Büro in Brüssel betreiben. EU-Kommissare und hohe Beamte dürfen nur mit Unternehmen verhandeln, die in diesem Register geführt werden, erklärt Friedrich. Es habe viele Widerstände dagegen geben. Aber auch hier setzte sich der Gunzenhäuser am Ende durch.

Seit 13 Jahren Ehrenmitglied des Europäischen Parlaments

30 Jahre lang war Ingo Friedrich Mitglied des Europäischen Parlaments, davon neun Jahre dessen Vizepräsident. Bis zu seinem Ausscheiden aus dem Parlament war er zwei Jahre lang Quästor und damit zuständig für Finanz- und Verwaltungsaufgaben. Außerdem wurde Friedrich zum Ehrenmitglied des Europäischen Parlaments ernannt. Seit 2009 ist er Präsident des Europäischen Wirtschaftssenat, ein Zusammenschluss in dem sich nach Friedrichs Angaben politischer und wirtschaftlicher Sachverstand auf höchster Ebene vernetzen. Sein großes politisches Vorbild war nach eigenen Angaben Otto von Habsburg, der Sohn des letzten österreichischen Kaisers Karl. Der habe ihn durch seine Art sehr beeindruckt, sagt Friedrich. "An ihm konnte ich mich orientieren", so Friedrich.

Zwei Mal im Monat in Brüssel

Europa lässt den Gunzenhäuser Politiker auch mit 80 Jahren nicht los. Bis heute ist er zweimal im Monat in seinem Büro in Brüssel. Und auch in München arbeitet Friedrich mehrmals im Monat. Sein Motto ist: "Europa zum Erfolg führen". Wobei er Europa insgesamt auf einem guten Weg sieht.

"In der EU kommt alles, aber meistens später und anders als man denkt." Ingo Friedrich

Europa ein Vorbild für Stabilität und Frieden

Probleme machen seiner Meinung nach die vielen Mitglieder. Da gebe es teilweise sehr unterschiedliche Ansichten. Er würde sich wünschen, dass Europa vor allem in außen- und sicherheitspolitischen Fragen mit einer Stimme spricht. Schließlich sei Europa ein Vorbild wie man Stabilität und Frieden erreichen kann, trotz jahrhundertelanger Konflikte.

Kleine Feier mit Innenminister und Ministerpräsidenten

Unter anderem deshalb wollte Ingo Friedrich zu seinem 80. Geburtstag eigentlich ein Symposium veranstalten, bei dem hochrangige Politiker und Wirtschaftsvertreter über Europa auf dem Weg ins 21. Jahrhundert diskutieren sollten. Daraus wurde wegen Corona nichts. Deswegen wird es nur eine kleine Feier geben, bei der der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sprechen wird. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird per Video zugeschaltet. Mit dabei sind außerdem der Bürgermeister der Stadt Gunzenhausen, Karl-Heinz Fitz, sowie Landrat Manuel Westphal (beide CSU).