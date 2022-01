Tote in Mistelbach: Tatverdächtiger vor dem Ermittlungsrichter

Der 18-Jährige, der ein Ehepaar in Mistelbach im Landkreis Bayreuth getötet haben soll, pflegte offenbar Kontakt zur ältesten Tochter der Eheleute und war deshalb in der Nacht im Haus der Familie. Das sagte ein Polizeisprecher am Montagvormittag. Der Tatverdächtige soll am Nachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Hilfeschreie in Mistelbach: Nachbarn alarmieren Polizei

"Zum Tathergang selber oder zu Vorbeziehungen möchten wir noch keine Angaben machen", so Matthias Potzel, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken. Man sei noch sehr früh im Strafverfahren.

In der Nacht zum Sonntag sei kurz nach Mitternacht ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Nachbarn hätten Hilfeschreie aus dem Haus des Ehepaars gemeldet, so der Polizeisprecher.

"Im Keller des Hauses haben die Einsatzkräfte dann zwei leblose Körper aufgefunden, die Stichverletzungen aufwiesen." Matthias Potzel, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken

Vier Kinder zur Tatzeit im Haus

Zu möglichen Hintergründen der Tat wollte sich Potzel nicht äußern. Die Getöteten, eine 47-jährige Frau und ihr 51 Jahre alter Mann, waren Eltern von vier minderjährigen Kindern. Die Kinder befanden sich während der Tat ebenfalls in dem Haus. Zunächst hatten sich Kräfte der Polizei um sie gekümmert, mittlerweile hat das Jugendamt übernommen. Dass es sich bei dem getöteten Mann um einen Kinderarzt handelt, wollte der Polizeisprecher weder bestätigen, noch dementieren, da "diese Angabe aus polizeilicher Sicht unbedeutend" sei.

18-Jähriger stellt sich rund drei Stunden nach der Tat

Der 18-jährige mutmaßliche Täter war in der Tatnacht mit einem Großaufgebot der Polizei gesucht worden. Rund drei Stunden nach der Tat stellte er sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags selbst der Polizei und ließ sich in Bayreuth widerstandslos festnehmen.