Ehepaar in Mistelbach getötet – 18-Jähriger in U-Haft

Der 18-Jährige, der in der Nacht auf Sonntag ein Ehepaar in Mistelbach getötet haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Das hat ein Ermittlungsrichter am Nachmittag angeordnet. Der Mann stehe in dringendem Tatverdacht, das Ehepaar ermordet zu haben.