Missverständnis - Autofahrer überfährt Polizeibeamten

In Münchner Stadtteil Kirchtrudering kam es am Mittwoch zu einem folgenschweren Missverständnis: Ein Autofahrer hatte bei einer Verkehrskontrolle versehentlich einen Polizisten überfahren. Der Beamte wurde schwer verletzt. Er musste mit dem Verdacht auf Beinbrüche in die Klinik gebracht werden.

Kontrolle wegen Handy am Steuer

Eine Streife hatte am Nachmittag an einer roten Ampel in Kirchtrudering auf der linken Spur gehalten und wollte den Fahrer eines rechts daneben wartenden VW Transporters überprüfen, weil er am Steuer mit dem Handy telefoniert haben soll.

Fahrer sollte rechts hinter der Ampel abbiegen und warten

Dazu stieg ein Beamter aus, trat an die Fahrertür des Transporters heran und bedeutete dem darin sitzenden 31-jährigen Mann, für eine Kontrolle an der Kreuzung rechts abzubiegen. Der Beamte umrundete anschließend den Wagen, um zur angedachten Kontrollstelle in der Seitenstraße voranzugehen.

Ampel war noch rot - Fahrer übersieht Polizisten vor seinem Fahrzeug

Obwohl die Ampel laut Polizei für den 31-jährigen Transporterfahrer noch auf rot stand, gab dieser Gas, um der Anweisung Folge zu leisten, übersah dabei aber den Beamten vor seiner Motorhaube. Der 36-Jährige wurde von dem Transporter getroffen, er stürzte und seine Beine wurden vom linken Vorderreifen überrollt. Der Beamte musste mit dem Verdacht auf Brüchen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Absicht unterstellt die Polizei dem Transporterfahrer nicht. Gegen den 31-Jährigen wird jetzt - neben dem Handyverstoß - wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.