Misst auch Hautwiderstand: Hochschule Hof hat neuen Simulator

An der Hochschule Hof ist ein neuer Fahrzeugsimulator offiziell in Betrieb genommen worden. Ziel des Geräts ist es, die Bedienung von Assistenzsystemen in Autos anwenderfreundlicher zu gestalten. Dadurch soll auch das Einparken leichter gemacht und die Geschwindigkeit besser kontrolliert werden.

Das erklärte Professor Joachim Riedl. Er leitet zusammen mit Professor Stefan Wengler am "Institut für Informationssysteme" der Hochschule Hof eine Forschungsgruppe: Das knapp zehnköpfige Team von Wirtschaftswissenschaftlern arbeitet eng mit Informatikern zusammen und forscht mithilfe des neuen Simulators.

Fahrsimulator für die Hochschule Hof kostet 120.000 Euro

In den Fahrsimulator, der mit einer realen Fahrstrecke durch die Hofer Innenstadt programmiert wurde, investierte die Hochschule Hof mit Unterstützung der Oberfranken-Stiftung rund 120.000 Euro. Zusammen mit weiteren technischen Geräten können bei den Testpersonen unter anderem die Augenbewegungen, die Mimik, Gestik oder der Hautwiderstand der Finger am Lenkrad gemessen werden.

Damit solle bereits während der Entwicklung neuer Produkte die Kundenakzeptanz überprüft werden, so Professor Wengler. "Bisher ist der Entwicklungsprozess von komplexen, digitalen Produkten vor allem technisch getrieben."

Forscher analysieren auch Wirksamkeit von Bandenwerbung

Mit dem Fahrsimulator weitet die Forschungsgruppe ihr Tätigkeitsfeld aus. So beschäftigen sich die Wirtschaftswissenschaftler zum Beispiel seit drei Jahren zusammen mit Automobil-Herstellern und autonomem Fahren. Daneben unterstützen sie große Unternehmen etwa aus der Bio-Lebensmittelbranche oder der Möbelindustrie bei der Marktforschung. Sie erforschen den Nutzen von Bandenwerbung bei der Übertragung von Fußballspielen genauso wie gesellschaftliche Themen wie die Folgen von Corona oder die Angst vor der Digitalisierung.