Missstände in Pflegeheim: Bayern richtet Pflege-Notruf ein

Zu wenig Essen und Trinken, falsche Medikamente und unversorgte Wunden: Diese Missstände in einem Augsburger Seniorenheim waren vor zwei Wochen durch BR-Recherchen öffentlich geworden. Damit so etwas nicht noch einmal vorkommt, verspricht die bayerische Staatsregierung, zu handeln.

Bayernweiter Pflege-Notruf soll kommen

Ab Anfang März soll es einen bayernweiten Pflege-Notruf geben. Durch die Notrufnummer sollen Pflegebedürftige, Angehörige und Pflegepersonal Missstände in der Versorgung alter Menschen schnell und vor allem anonym weitergeben können. So sollen die Behörden künftig schneller von Zuständen wie im Seniorenheim Ebnerstraße in Augsburg erfahren. Denn oft hätten die Betroffenen Scheu, Beschwerden bei bereits bestehenden Anlaufstellen zu melden, so Bernhard Opolony, heutiger Vertreter der Staatsregierung im Gesundheitsausschuss.

Hürden für Pflegeheimschließungen könnten sinken

Die Staatsregierung will außerdem Ende März zusammen mit Fachleuten aus der Pflege beraten, wie Kontrollen zukünftig besser funktionieren könnten, damit diese Missstände schneller zutage fördern. Auch die gesetzlichen Grundlagen würden gecheckt, heißt es, die Hürden für eine Betriebsschließung könnten sinken.

Opposition: Staatsregierung hätte früher handeln müssen

Die SPD-Landtagsabgeordnete Ruth Waldmann kritisiert im Gesundheitsausschuss, dass die Staatsregierung viel früher hätte handeln müssen – dieselbe Situation habe es schon einmal gegeben, in der Seniorenresidenz Schliersee, einem Heim desselben Trägers. Auch hier wurden massive Missstände publik. Der Fall ereignete sich vor knapp einem Jahr, aufgedeckt wurde er ebenfalls durch BR-Recherchen. Das Heim musste Ende September schließen. Es sei tragisch, dass jetzt in einem anderen Heim schon wieder Menschen in Gefahr geraten seien, sagt Waldmann.

FDP: Staatsregierung habe erst wegen BR-Bericht gehandelt

Dominik Spitzer von der FDP bemängelt, dass die Staatsregierung offensichtlich erst durch die Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks aktiv geworden sei. Der Vertreter der Staatsregierung, Bernhard Opolony, widerspricht diesem Vorwurf. Der BR sei mit seiner Berichterstattung dem Handeln der Staatsregierung nur zuvorgekommen. Kerstin Celina, Grünen-Landtagsabgeordnete, kritisiert außerdem, dass es bisher keine klaren Regeln gebe, wann ein Heim genau geschlossen werde, das müsse die Staatsregierung nachschärfen.

Freie Wähler: Negativbeispiel in Augsburg, aber viele positive Beispiele

Peter Bauer von den Freien Wähler, zugleich Patienten- und Pflegebeauftragter der bayerischen Staatsregierung, verteidigt die Altenpflegeeinrichtungen insgesamt. Das Heim in Augsburg sei ein Negativbeispiel, viele andere dagegen vorbildlich: "Ich habe schon sehr viele Pflegeheime gesehen. Die große Mehrheit betreibt eine qualitativ hochwertige und menschliche Pflege."

Vernachlässigte Heimbewohner – zu wenig Pflegepersonal

Laut BR-Recherchen hatten einige Bewohner des Augsburger Pflegeheims Ebnerstraße zu wenig Essen und Trinken bekommen, die falschen Medikamente erhalten, oder ihre Wunden waren unversorgt geblieben. Außerdem waren nicht genügend Pflegefachkräfte zur Versorgung der Bewohner im Einsatz. Ein Corona-Ausbruch kam hinzu, was dazu führte, dass die Stadt Augsburg das Heim am Samstag schloss.