Misshandlungsfälle in Pflegeheimen in Niederbayern und Oberpfalz

Körperverletzung, Misshandlung, Freiheitsberaubung oder unterlassene Hilfeleistung - immer wieder gibt es Verfahren gegen Pfleger, weil sie Bewohner misshandelt, verletzt oder gar getötet haben sollen.

Am Dienstag ist am Landgericht Regensburg erneut ein solcher Prozess gestartet: Ein 24-jähriger Altenpfleger soll in einem Chamer Pflegeheim einem Bewohner ein Kissen auf das Gesicht gedrückt haben. Doch wie oft passieren solche Fälle in der Region?

Medikamenten-Verwechslung in Niederbayern

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mitteilt, wurden von 2017 bis 2021 rund 30 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Senioreneinrichtungen geführt. Im Jahr 2016 ist in Niederbayern wegen einer Medikamenten-Verwechslung durch drei Pfleger ein 65-jähriger Bewohner sogar gestorben. Die Pfleger wurden 2022 wegen unterlassener Hilfeleistung schuldig gesprochen und zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Heuer wurde ein Verfahren gegen einen Pflegehelfer geführt, der eine Heimbewohnerin grob angefasst und verletzt hatte, teilte die Staatsanwaltschaft Deggendorf mit. Es standen auch weitere Misshandlungen im Raum. Diese konnten allerdings nicht belegt werden. Verurteilt wurde der Mann zu einer Geldstrafe.

Aktuelle Fälle in Cham und Seubersdorf

Auch in der Oberpfalz finden sich ähnliche Fälle: Laut dem Polizeipräsidium Oberpfalz liegt die Zahl der entsprechenden Ermittlungsverfahren im mittleren einstelligen Bereich. Darunter fallen laut einem Sprecher jedoch auch Fälle, in denen Angehörige die Pflegenden nicht ordnungsgemäß betreut sehen.

Momentan läuft neben dem Prozess um den Chamer Pfleger unter anderem ein Verfahren gegen einen Pfleger in Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, der mehrere Bewohner schwer misshandelt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ermittelt. Außerdem wird laut dem Landratsamt Neumarkt momentan gegen vier Beschäftigte einer einzigen Einrichtung im Landkreis ermittelt.

Deggendorf: Beschwerden alle ein bis zwei Jahre

In Schwandorf, Amberg und Passau liegen laut Amtsgericht und Staatsanwaltschaft momentan keine derartigen Fälle vorl. Trotzdem ist es so, dass immer wieder entsprechende Anzeigen gegen Pflegekräfte eingehen - bei der Staatsanwaltschaft Deggendorf zum Beispiel alle ein bis zwei Jahre. Die Tat dann zu beweisen, ist jedoch meist schwierig, da die Bewohner oftmals nicht zu einer verwertbaren Aussage in der Lage seien.

Prüfung nehmen Städte und Landkreise vor

Verantwortlich für die Prüfung von Pflegeeinrichtungen ist die jeweilige "Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA)" bei Landratsämtern und den kreisfreien Städten. Dort gibt es das sogenannte multiprofessionelle Team, welches die Prüfungen durchführt.

Mindestens einmal im Jahr sollten die Einrichtungen unangemeldet überprüft werden. Werden Mängel festgestellt oder Beschwerden gemeldet, kommt es zu Nach- oder Anlassprüfungen. Wie das Landratsamt Neumarkt dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, wurden 2020 die Prüfungen von Seiten des Gesundheitsministeriums allerdings ausgesetzt. Nur bei konkreten Beschwerden hätte eine Begehung durchgeführt werden dürfen.

Dementsprechend soll sich laut dem Landratsamt Neumarkt das "Niveau der Ergebnisqualität" in einzelnen Einrichtungen abgesenkt haben. Das bedeutet: wie gut Bewohner gepflegt sind oder wie umfang- und abwechslungsreich sie beschäftigt werden. "Denn: Es war keine staatliche Kontrolle zu erwarten", so das Landratsamt.

Beschwerden sind auch anonym möglich

Mittlerweile werden die Prüfungen wieder turnusmäßig durchgeführt. Sollte eine Beschwerde vorliegen, können sich betroffene Heimbewohner oder Angehörige bei dem jeweiligen Landratsamt oder in der Stadt selbst melden. Eine weitere Möglichkeit: Die neue "Pflege-SOS-Anlaufstelle", "an die sich Betroffene und An- und Zugehörige auch bei dem Verdacht von Gewalt gegen Pflegebedürftige wenden können", so das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Und das geht auch anonym. Nach einer Beschwerde sind die Prüfteams je nach Anlass noch am gleichen oder am nächsten Tag vor Ort.

Solche Beschwerden seien im Stadtgebiet Regensburg sowie in den Landkreisen Neumarkt und Schwandorf eher Einzelfälle, so die Städte und Landkreise. Im Landkreis Neumarkt werde von fünf bis sieben Beschwerden pro Jahr gesprochen. Bei straftatenrelevanten Ereignissen werden durch die Aufsicht automatisch Polizei, Staatsanwaltschaft und die Regierung informiert, sofern die Betroffenen oder die Einrichtung das noch nicht selbst getan haben.