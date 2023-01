Misshandlungen: Ministerium sieht JVA Hof nicht verantwortlich

Im Falle des offenbar über Wochen von Mithäftlingen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hof misshandelten Gefangenen haben sich Anstaltsleitung und Wachpersonal nach Meinung des bayerischen Justizministeriums nichts zu Schulden kommen lassen. Wie es auf Nachfrage von BR24 aus München heißt, gebe es derzeit keinerlei Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten. Der Gefangene hätte sich jederzeit an das Personal wenden können, beispielsweise über die Haftraumkommunikationsanlage. Er habe dies aber nicht getan. Ein derart schwerer Übergriff wie der in der JVA Hof sei insofern als ein "sehr seltener Einzelfall" zu behandeln.

Insasse soll während Corona-Maßnahmen verletzt worden sein

Über Wochen soll ein Häftling in der JVA Hof von Mitinsassen in seiner Zelle misshandelt worden sein. Vor dem Landgericht Hof müssen sich derzeit zwei Insassen wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung verantworten. Die beiden Männer sollen den Mithäftling mit Faustschlägen und Tritten unter anderem in den Genitalbereich teils schwer verletzt, ihn nackt zum Schlafen auf der Toilette gezwungen und gegen seinen Willen tätowiert haben. Die Taten sollen Ende 2021 stattgefunden haben, als alle Häftlinge der Hofer JVA wegen eines größeren Corona-Ausbruchs ihre Zellen nicht verlassen durften.

Ministerium widerspricht Vorwürfen gegen Gefängnispersonal

In den Kommentarspalten unter den entsprechenden BR24-Internetartikeln werfen Menschen dem Freistaat und der Anstaltsleitung Versagen vor. Derart schwere Misshandlungen über einen so langen Zeitraum hätte nur durch kollektives Wegsehen geschehen können. Von "Berliner Verhältnissen" ist die Rede und davon, dass man in bayerischen Gefängnissen Freiwild für Straftäter sei.

Aus dem Justizministerium heißt es dazu, Sicherheit und Ordnung in den bayerischen Justizvollzugsanstalten sei selbstverständlich gewährleistet. Auf Gewaltprävention unter Gefangenen werde seit jeher ein besonderes Augenmerk gelegt, so eine Sprecherin. Es herrsche eine Kultur des aktiven Hinsehens. Gefangene würden ermutigt, den Bediensteten Übergriffe auf sich oder andere zu melden. Besonders auf ungewöhnliche Geräusche aus den Hafträumen werden bei den regelmäßigen Kontrollgängen geachtet. Täter und Opfer würden im Falle eines Übergriffs konsequent voneinander getrennt. Übergriffe unter Gefangenen ließen sich dennoch nicht immer verhindern.

An diesem Montag will sich ein Vertreter der Gefängnisleitung vor dem Landgericht als Zeuge zu dem Fall äußern.