Misshandlungen in Pflegeheim? Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ermittelt gegen einen Mitarbeiter eines Seubersdorfer Pflegeheims. Der Pfleger soll mehrere Bewohner schwer misshandelt haben.

Ergebnisse von Durchsuchungen werden ausgewertet

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem BR sagte, gab es bereits in der vergangenen Woche Durchsuchungen. Die Ergebnisse werden derzeit ausgewertet. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen werden allerdings keine weiteren Details bekannt gegeben.

Übergriff auf Seniorin als Auslöser

Wie die "Mittelbayerische Zeitung" berichtet, soll der verdächtige Altenpfleger eine Frau, als sie nachts nach ihm klingelte, gepackt haben und im Keller über den Boden geschleift haben. Anschließend soll er sie vor anderen Bewohnern beschimpft haben. Eine weitere Pflegerin bemerkte am Morgen dunkle Druckstellen an den Armen der Frau und überzeugte sie, den Vorfall zu melden. Laut MZ gab es in der Vergangenheit immer wieder Vorfälle in der Einrichtung in Seubersdorf im Landkreis Neumarkt. Der BR hat den Betreiber um eine Stellungnahme gebeten.