Misshandlung im Pflegeheim: Weitere Zeugen vernommen

Bei ihren Ermittlungen zu möglichen Misshandlungen in einem Pflegeheim in Seubersdorf im Landkreis Neumarkt hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth jetzt weitere Zeugen und Angehörige von Bewohnern vernommen. Zu den bestehenden Vorwürfen der vorsätzlichen Körperverletzung könnten noch weitere hinzukommen, sagte eine Sprecherin der Behörde BR24 auf Anfrage. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Allerdings gelte zunächst auch die Unschuldsvermutung, so die Sprecherin.

Angehörige erheben neue Vorwürfe

Eine Angehörige schildert in der "Mittelbayerischen Zeitung", dass ihr bei ihrer Mutter in der Vergangenheit Hämatome am Oberkörper aufgefallen seien. Demnach soll der verdächtige Pfleger der Mutter beim Duschen außerdem ins Gesicht geschlagen haben.

Pflegekräfte kritisieren Heimleitung

Laut "Mittelbayerischer Zeitung" machen außerdem zwei Pflegekräfte in Briefen gegenüber der Einrichtungsleitung schwere Vorwürfe. Diese soll die Vorfälle lange ignoriert haben. Ende Mai war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft gegen einen Pfleger der Einrichtung ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, eine Bewohnerin über den Boden geschleift und anschließend vor weiteren Bewohnern beschimpft zu haben.

Beschuldigter Pfleger suspendiert

Der beschuldigte Pfleger war nach Bekanntwerden der Vorwürfe vom Dienst suspendiert worden und hat nach Angaben der Heimleitung Hausverbot. Die Heimleitung hatte außerdem angekündigt, eigene interne Ermittlungen anstellen zu wollen.