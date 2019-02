Missglückte Haarfärbung: Kein Schadenersatz oder Schmerzensgeld

Die Frau wusste genau, was sie wollte: Mit einem Foto der Bloggerin Xenia ist sie in den Laden im Münchner Glockenbachviertel gekommen. Die Haare sollten nach der Balayage-Technik gefärbt werden – da wird die Farbe mit dem Pinsel freihändig aufgetragen. Ihre Kopfhaut habe dann aber massiv gebrannt und gejuckt, erzählte sie vor Gericht, und nach dem Ausspülen seien ihre Haare gleichmäßig dottergelb gewesen. Auf ihre Beschwerde sei sie mit einem Produkt zur Silbertönung für daheim abgespeist worden.

Geschockte Kundin hat bezahlt

In "Schockstarre" habe sie bezahlt, erzählt die Kundin, dann sei sie gegangen. Der Gelbstich sei aber geblieben, das Haar sei länger geschädigt gewesen, so die Klägerin, all das habe auch negative psychische Auswirkungen gehabt.

Friseurin hätte nachgebessert

Die verklagte Friseurin konnte sich unterdessen gar nicht mehr an die Kundin erinnern, geschweige denn an eine Beschwerde. Sie habe also davon ausgehen können, dass die Frau zufrieden gewesen sei. Andernfalls hätte sie schon Nachbesserungen vorgenommen. Von der Amtsrichterin bekam sie Rückendeckung - die Friseurin muss somit weder Schadensersatz noch Schmerzensgeld zahlen. Rechtskräftig ist das Urteil allerdings noch nicht.