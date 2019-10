Missbrauchsvorwurf im Westbad: Anklage gegen 14-Jährigen erhoben

Gegen einen 14 Jahre alten Schüler, der in einem Münchner Schwimmbad eine 13-jährige Bekannte sexuell missbraucht haben soll, ist Anklage erhoben worden. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I am Mittwoch. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Der Schüler sitzt weiter in Untersuchungshaft.

Amtsgericht muss entscheiden

Nun muss das Amtsgericht München entscheiden, ob es die Anklage zulässt. Dem 14-jährigen Intensivtäter werfen die Ermittler vor, Anfang August eine 13-Jährige in eine Umkleidekabine des Schwimmbads gelockt und diese von innen verriegelt zu haben. Nach Polizeiangaben hatte er das Mädchen körperlich belästigt und von seinem Opfer Oralverkehr verlangt.

Junge soll seinem Opfer mit dem Tod gedroht haben

Als sich die 13-Jährige wieder angezogen hatte, so die Polizei, habe ihr der Junge mit dem Tod gedroht, ihr an den Hals gefasst und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Das Mädchen war weinend vom Bademeister gefunden worden. Der verständige die Polizei.