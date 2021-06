Missbrauchsvorwurf gegen Dekan: Anwalt attackiert Kirchen-Chefs

Nachdem die Staatsanwaltschaft Memmingen ihre Ermittlungen gegen einen Dekan des Bistums Augsburg eingestellt hat, erhebt dessen Anwalt schwere Vorwürfe gegen die Kirche. Es ging um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs. Rechtsanwalt Florian Schwarz aus Buchloe beklagt nun eine "Vorverurteilung"; Generalvikar Harald Heinrich habe als Dienstvorgesetzter seine "Fürsorgepflicht" verletzt.

Bistum Augsburg hatte von "sehr ernst zu nehmendem Vorwurf" gesprochen

Anwalt Schwarz bezieht sich damit auf die Pressemitteilung des Bistums Augsburg vom 10. Juni. Darin wurde Generalvikar Heinrich mit den Worten zitiert, es gebe einen "sehr ernst zu nehmenden Vorwurf des sexuellen Missbrauchs gegen den Priester des Bistums in einem konkreten Fall". Und weiter: "Die zu Protokoll gegebenen Aussagen [...] erschüttern uns zutiefst."

Diese Formulierungen seien "unverständlich und befremdlich", schreibt der Anwalt des Pfarrers und Dekans nun zwei Wochen später. "Vorrangiges Ziel dieser Erklärung" sei es wohl gewesen, "die Person meines Mandanten über das unvermeidliche Maß hinaus zu beschädigen", mutmaßt der Anwalt.

Anwalt sieht den Dekan rehabilitiert

Sein Mandant aber, so der Anwalt, sei durch die Ermittlungen "rehabilitiert" und habe "sich in strafrechtlicher Hinsicht nichts vorzuwerfen". Das Bistum hatte den Dekan von allen seinen Aufgaben entbunden. Dabei bleibt es vorerst auch.

Denn am späten Nachmittag veröffentlichte auch die Diözese Augsburg eine knappe Stellungnahme: Man nehme die Einstellung der "strafrechtlichen Ermittlungen" "zur Kenntnis", heißt es darin. Das "laufende kirchenrechtliche Verfahren" bleibe von dieser Entscheidung der staatlichen Ermittlungsbehörden allerdings "unberührt".

Bistum verweist auf Kirchenrecht

Auslöser der Ermittlungen waren Vorwürfe einer Frau, die sexuellen Missbrauch beim dafür zuständigen Beauftragten der Diözese Rottenburg-Stuttgart angezeigt hatte. Diesen Vorwürfen will die Diözese nach Kirchenrecht weiter nachgehen. Dabei folge man "zum Teil auch anderen Fragestellungen" als das staatliche Recht, erklärt die Pressestelle des Bistums.

Ob und wann der Geistliche zur Arbeit in seiner Gemeinde zurückkehrt, werde auf Grundlage dessen entschieden, was die zuständige "Kongregation für die Glaubenslehre in Rom" zu dem Fall sage.