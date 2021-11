Missbrauchsvorwurf: Bistum Passau veröffentlicht Namen

Ein Kapuzinerpater, der viele Jahre im Kloster Mariahilf in Passau wirkte und auch Musikdirektor der Diözese war, soll jahrzehntelang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. In einer Pressemitteilung wurde Pater Norbert Weber als Täter benannt. Damit wolle man weitere Betroffene ermutigen, sich zu melden, hieß es.

Missbrauchstaten seit den sechziger Jahren

In jüngerer Zeit habe das Bistum Passau vermehrt Hinweise auf sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen durch den heute nicht mehr lebenden Kapuzinerpater bekommen. Die Straftaten seien seit den sechziger Jahren bis in die späten neunziger hinein verübt worden. Ein erster Betroffener habe sich 2010 beim Missbrauchsbeauftragten im Bistum gemeldet. Die Aufarbeitung des Falls übernahm die Deutsche Kapuzinerprovinz. Sie leistete auch eine Zahlung an den Betroffenen. 2019 meldeten sich zwei weitere Betroffene.

Zur Art des Missbrauchs und über die Opfer gab es keine Informationen. Bekannte Fakten habe die Bistumsleitung bereits an die unabhängige Aufarbeitungskommission übergeben, die sich mit dem Missbrauchsgeschehen intensiv befassen werde.

"Reihe weiterer Betroffener" sollen sich melden

Das Bistum schreibt in einer Presseerklärung: "Im Rahmen der daraufhin geführten Gespräche wurde deutlich, dass es nach unserer Überzeugung eine Reihe weiterer Betroffener gibt". Bischof Stefan Oster habe dann in Abstimmung mit seinem Beraterstab und weiteren Fachleuten beschlossen, den Namen des mutmaßlichen Täters zu nennen, "um weitere Betroffene zu ermutigen, sich zu melden".

"Aus Respekt vor den Opfern wollen wir als Bistum gemeinsam mit dem Kapuzinerorden die Aufarbeitung des dunklen Kapitels vorantreiben." Bischof Stefan Oster

Beschuldigter Pater starb im Jahr 2000

Laut Bistum war Pater Norbert Weber sehr beliebt und weithin bekannt. Er starb im Juli 2000 im Alter von 67 Jahren. Der Ordensgeistliche war von 1961 bis kurz vor seinem Tod in der Wallfahrtsseelsorge im Kloster Mariahilf tätig und auch mit der Ministrantenarbeit beauftragt. 1968 stellte ihn die Diözese zusätzlich als Referent für Kirchenmusik an, 1974 wurde der Ordensgeistliche Kirchenmusikdirektor. In dieser Anstellung hat er auch Kindern und Jugendlichen Musikunterricht erteilt.