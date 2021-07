Missbrauchsvorwurf: Bischof Jung erteilt Priester Dienstverbot

Vor wenigen Wochen, am 3. Juli, habe das Bistum Würzburg erstmals von den Vorwürfen gegen den Priester erfahren. Und zwar von der betroffenen Person selbst. Sie lastete dem Priester sexuellen Missbrauch an. Dieser sei zuvor bereits bei der Polizei angezeigt worden.

Daraufhin habe der Würzburger Bischof Franz Jung eine kirchenrechtliche Voruntersuchung gegen den Priester angeordnet. Nähere Angaben machte ein Sprecher mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht.

Droht dem Priester ein Ausschluss aus der Pfarreiengemeinschaft?

Für das Bistum Würzburg ist das nicht der erste Vorwurf sexuellen Missbrauchs innerhalb der Glaubensgemeinschaft. Erst im April leitete die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein Vorermittlungsverfahren gegen einen Priester aus dem Bistum ein.

Für Schlagzeilen sorgte auch eine Unterschriftenaktion für einen Priester im Raum Bad Kissingen. Dort setzen sich Mitglieder der Katholischen Kirche für einen Priester ein, der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Bischof Jung verurteilte die Aktion mit scharfen Worten und kündigte an, dass der verurteilte Priester nicht mehr in die Pfarreiengemeinschaft zurückkehren werde - ein mögliches Schicksal, auch für den in den aktuellen Fall verwickelten Priester.