Missbrauchsvorwürfe gegen Wallenfelser Pfarrer seit 1963 bekannt

Bereits am Freitag hatte das Bistum darüber informiert, dass schon 1963 Missbrauchsvorwürfe gegen den Pfarrer bekannt waren. Erzbischof Ludwig Schick spricht in der Mitteilung von Montag von schweren Versäumnissen der damaligen Bistumsleitung. Seit dem Aufruf des Bistums in der vergangenen Woche haben sich bislang drei weitere Betroffene gemeldet.

Sexuelle Annäherungsversuche in einer Gemeinde in Nürnberg

Nach Durchsicht der Personalunterlagen im Archiv ergebe sich, dass es bereits 1963 Missbrauchsvorwürfe gegen den 2005 verstorbenen Pfarrer gegeben habe. Betroffene hätten dem damaligen Bamberger Weihbischof Johannes Lenhardt von sexuellen Annäherungsversuchen während seiner Amtszeit als Kaplan in der Gemeinde St. Georg in Nürnberg berichtet. Der Pfarrer sei daraufhin aus dem Dienst genommen worden, heißt es in der Mitteilung.

Pfarrer ging nach Bolivien

Nach Aufenthalten in zwei Klöstern und Entschuldigungsschreiben an den damaligen Erzbischof Josef Schneider und den Weihbischof Lenhardt sei der Pfarrer 1964 als Seelsorger nach Bolivien gegangen und 1969 in das Erzbistum Bamberg zurückgekehrt. Dort war er laut Mitteilung zunächst in den Pfarreien Weisendorf und Kirchehrenbach tätig, bevor er 1970 zum Kaplan in Wallenfels ernannt wurde und dort von 1972 bis 1995 als Pfarrer tätig war. Für ein Jahr war der Geistliche dann Pfarrer in Uffenheim, bevor er die Gemeinde abrupt und ohne Mitteilung verließ und sich wenige Monate später aus Bolivien meldete.

Auch aus Tagebuchaufzeichnungen geht Missbrauch hervor

Zwischen 1964 und 1999 seien in den Akten keine Missbrauchsvorwürfe dokumentiert, heißt es weiter. Die Informationen seien auch in die bundesweite MHG-Studie eingeflossen. Im April 2022 seien schließlich Nachlassakten aus Privatbesitz des Pfarrers an das Diözesanarchiv übergeben worden. Aus Tagebuchaufzeichnungen gehe der Missbrauch von Jugendlichen hervor. Erzbischof Ludwig Schick habe erst nach dem Tod des Pfarrers von den Vorwürfen gehört, heißt es in der Mitteilung.

"Schwere Versäumnisse"

Erzbischof Ludwig Schick stelle fest, dass es nach heutigen Richtlinien schwere Versäumnisse der damaligen Bistumsleitung gegeben habe. Auch wenn den Akten keine Hinweise auf strafrechtliche Schritte zu entnehmen seien, sei es aus heutiger Sicht unvorstellbar, dass ein Priester, dem solche Vorwürfe gemacht wurden, nicht aus dem Dienst genommen wurde und zumindest kirchenrechtlich bestraft wurde. Der Geistliche hätte nach 1963 nicht mehr als Kaplan und Gemeindepfarrer eingesetzt werden dürfen, so Schick.

Betroffene sollen sich melden

Sein Mitgefühl gelte den Betroffenen. Gleichzeitig erneuert das Erzbistum Bamberg seinen Aufruf an Betroffene aus den Einsatzorten des Pfarrers, sich zu melden. Der Pfarrer war in Oberkotzau (1960), Hersbruck (1960/61), Nürnberg St. Georg (1962-64) Mainroth (1964), Weisendorf (1969), Kirchehrenbach (1970), Wallenfels (1970-1995) und Uffenheim (1995-1996) tätig. Auch an zwei Diözesen in Bolivien seien Mitteilungen verschickt worden.