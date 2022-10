Missbrauchsvorwürfe gegen Pfarrer: Weitere mutmaßliche Opfer

Nach dem Bekanntwerden von Missbrauchsvorwürfen gegen einen 2005 verstorbenen Pfarrer in der Gemeinde Wallenfels im Landkreis Kronach haben sich weitere sechs mutmaßliche Opfer beim Erzbistum Bamberg gemeldet. Das teilte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor waren bereits fünf Fälle bekannt. Erzbischof Ludwig Schick hat derweil einen Besuch in Wallenfels angekündigt.

Missbrauchsvorwürfe seit 1963 aktenkundig

Erst kürzlich hatte das Erzbistum mitgeteilt, dass Erzbischof Schick erst nach dem Tod des Pfarrers im Jahr 2005 von den Missbrauchsvorwürfen erfahren habe. Aktenkundig seien die Vorwürfe bereits seit dem Jahr 1963 gewesen.

Erzbischof Schick machte deutlich, dass die Bistumsleitung damals, nach den heute gültigen Richtlinien, schwere Versäumnisse begangen habe. Auch wenn den Akten keine Hinweise auf strafrechtliche Schritte zu entnehmen seien, sei es aus heutiger Sicht unvorstellbar, dass ein Priester, gegen den solche Vorwürfe erhoben worden sind, nicht aus dem Dienst genommen und mindestens kirchenrechtlich bestraft würde. So hätte er nach 1963 nicht mehr als Kaplan und Gemeindepfarrer eingesetzt werden dürfen.

Pfarrer schrieb Entschuldigungsbriefe

Wie das Erzbistum Ende September auch mitteilte, hatte der später in Wallenfels predigende Pfarrer nach Missbrauchsvorwürfen aus dem Jahr 1963 Entschuldigungsbriefe geschrieben: an den damaligen Erzbischof sowie den Weihbischof. Dann sei er für mehrere Jahre nach Bolivien gegangen und habe dort als Seelsorger gearbeitet. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland war er zunächst in den Pfarreien Weisendorf und Kirchehrenbach tätig, bis er 1970 zum Kaplan von Wallenfels ernannt wurde. Dort arbeitete er bis 1995 – erst als Kaplan, später als Priester.

Im Jahr 1999 sei dann ein weiterer Vorwurf des sexuellen Missbrauchs gegen den Priester erhoben worden. Laut Erzbistum sei der Fall allerdings schwer aufzuklären gewesen, weil der Geistliche in der Zwischenzeit wieder nach Bolivien gegangen war. In der Jahren zwischen 1964 und 1999 seien keine derartigen Vorwürfe gegen ihn aktenkundig geworden. Im Jahr 2003 hatte Erzbischof Ludwig Schick den damals 70-jährigen Priester nach Angaben des Erzbistums regulär in den Ruhestand geschickt. 2005 starb der Geistliche.

Wallenfels: Einwohner schockiert und fassungslos

Einwohnerinnen und Einwohner von Wallenfels hatten nach der Veröffentlichung der Vorwürfe im September gegenüber BR24 gesagt, sie könnten die Nachricht kaum glauben. Sie seien schockiert, fassungs- und sprachlos. Viele Bürgerinnen und Bürger kannten den 2005 verstorbenen Pfarrer persönlich über die Kirchengemeinde und den Religionsunterricht in der Schule.

Im April 2022 waren Nachlassakten aus Privatbesitz des Pfarrers an das Diözesanarchiv übergeben worden. Aus Tagebuchaufzeichnungen gehe der Missbrauch von Jugendlichen hervor.

Mit Material von dpa.