Missbrauchsstudie: Würzburger Bischof bittet Opfer um Vergebung

In einem Videostatement, das am Nachmittag um 15.30 Uhr bei einem Pressegespräch im Dompfarrsaal der Diözese Würzburg zugespielt werden soll und das dem BR bereits vorliegt, spricht der Bischof die Verfehlungen seiner Kirche offen an. Außerdem bittet er die Missbrauchsopfer um Vergebung. Die Geschichte des Missbrauchs in den deutschen Bistümern bezeichnet Jung als "eine Geschichte folgenschwerer Fehleinschätzungen und folgenschweren Fehlverhaltens".

Leid der Opfer wurde ignoriert

So seien Täter geschützt und der Schutz der Täter über den der Opfer gestellt worden. Missbrauch sei bagatellisiert und nicht als Straftat an den Seelen von Kindern und Jugendlichen benannt worden. Man habe Täter ohne Hinweis auf frühere Vorfälle einfach versetzt und so weiteren Missbrauch begünstigt, Dokumentationspflichten vernachlässigt und Unterlagen vernichten. Das Leid der Opfer, die ein Leben lang unter den Folgen des Missbrauchs leiden würden, sei unterdessen ignoriert wurden – für Jung eine der folgenschwersten Fehleinschätzungen.

Bischof bittet um Vergebung

Als Bischof von Würzburg erfülle es ihn mit großer Betroffenheit und beschäme ihn, dass es durch Geistliche möglich war, dass im Raum der Kirche jungen Menschen derartiges widerfahren sei – gerade denjenigen, die auf den Schutz der Kirche angewiesen seien. Er bitte an dieser Stelle "alle von sexuellem Missbrauch Betroffenen demütig um ihre Vergebung", so Jung. Die Kirche und das Bistum Würzburg würden alle Anstrengungen unternehmen, dass Missbrauch im Raum der Kirche unterbunden wird. Dafür stehe nun ein ganzes Maßnahmenpaket bevor.

Vorfälle aufarbeiten und Konsequenzen ziehen

Bisherige Präventionsbemühungen sollen überprüft und wenn nötig verbessert werden. Priester bedürften in der Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität und der zölibatären Lebensform der Begleitung. Vorfälle von sexuellem Missbrauch müssten sorgfältig dokumentiert werden und Straftätern dürfe keine Toleranz entgegengebracht werden. Man sei es den Betroffenen schuldig, Vorfälle aufzuarbeiten und die Konsequenzen daraus zu ziehen.

Verlorenes Vertrauen zurückgewinnen

Mittlerweile hätten sich die Zeiten glücklicherweise geändert. Es sei nicht mehr so wie vor Jahrzehnten, dass der Priester unangefochten dastehe. Jeder müsse sich und seine Amtsführung hinterfragen lassen. Es habe sich bereits vieles getan, so Bischof Franz Jung. Es gehe nun darum, verloren gegangenes Vertrauen wieder zu gewinnen. Dafür müsse man sich der eigenen Geschichte stellen.