Missbrauchsstudie: 28 Beschuldigungen aus Bistum Passau gemeldet

23 Beschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs durch Kleriker - das ist das Ergebnis von Untersuchungen im Bistum Passau für den Zeitraum von 2000 bis 2014. Darüber hinaus gebe es weitere fünf Beschuldigungen aus den Jahren von 1946 bis 2000, so Generalvikar Klaus Metzl im BR-Interview. Die Untersuchungen wurden im Rahmen der von der deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegebenen Missbrauchsstudie erstellt.

Vier Prozent der Geistlichen mit Beschuldigungen konfrontiert

Gut vier Prozent der Geistlichen im Bistum Passau seien mit derartigen Beschuldigungen konfrontiert worden, sagte Metzl. Statistisch gesehen entspreche das dem Durchschnitt der bundesweiten MHG-Studie zum sexuellen Missbrauch. Insgesamt seien über 600 Personalakten durchforstet worden. Die Betroffenen waren in allen Fällen Minderjährige. Allerdings haben sich die Beschuldigungen nicht in allen Fällen juristisch bestätigt.

"Vieles liegt im Dunkeln"

Metzl vermutet eine hohe Dunkelziffer: "Wir gehen fest davon aus, dass sich viele unter anderem aus persönlicher Scham heraus nicht gemeldet haben. Wir dürfen uns nichts vormachen: Dahinter gibt es noch viele, viele Fälle und vieles liegt im Dunkeln, was vielleicht im Zuge der Veröffentlichung ans Tageslicht kommen wird.“

Kirche müsse Strukturen überdenken

Die Konsequenzen aus dem Bericht? Neben verschiedenen Präventionsmaßnahmen gegen sexualisierte Gewalt müsse die Kirche auch ihre Strukturen überdenken: "Es geht ganz stark um Macht …, es geht immer ganz stark um die Frage nach der eigenen Sexualität. Die Kirche werde sich da ganz klar überlegen müssen, wie sie da weitergehen will."

Auf die hässlichste Seite der Kirche blicken

Der Passauer Bischof Stefan Oster ließ in einer heute veröffentlichten Pressemitteilung erklären, die Studie zwinge die Kirche, auf ihre hässlichste Seite zu blicken. Oster wörtlich: "Wir müssen als Kirche auf unsere eigenen tiefschwarzen Flecken, auf Geschwüre aus Lügen, Gewalt und Vertuschung schauen. Auf das, was Priester, Diakone und Ordensmänner schutzlosen jungen Menschen angetan haben." Oster hatte bereits vor zwei Wochen in einer Videobotschaft mit deutlichen Worten um Verzeihung für die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche gebeten.