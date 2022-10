Missbrauchsskandal: "Staatsanwaltschaften tun zu wenig"

Der Strafrechtsprofessor Holm Putzke aus Passau wirft den Strafverfolgungsbehörden eine zu große Zurückhaltung bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche vor. Es werde mit zweierlei Maß gemessen, so der Jurist. Während bei organisierter Kriminalität, beispielsweise durch Unternehmen, durchgegriffen werde, sei dies bei Missbrauchsfällen im Zusammenhang mit der Kirche anders.

Kirchen verdeckten Missbrauch "mit geradezu krimineller Energie"

Als Beispiel für seinen Vergleich nennt Putzke den Abgas-Skandal bei Diesel-Autos: "Während dort ohne jede vornehme Zurückhaltung in großem Stil Durchsuchungen stattfanden, beließen die Staatsanwaltschaften es bei den Bistümern mit höflichen Bitten, relevante Akten herauszugeben." Das sei "umso bemerkenswerter bei einer Institution, die über viele Jahrzehnte mit geradezu krimineller Energie Fälle von sexuellem Missbrauch vertuscht hat", so der Jurist weiter.

Missbrauchsvorwürfe seit 1963 bekannt

Im Erzbistum Bamberg waren kürzlich Missbrauchsvorwürfe gegen einen langjährigen Pfarrer in der Gemeinde Wallenfels im Landkreis Kronach bekannt geworden. Der Geistliche ist im Jahr 2005 verstorben. Bereits im Jahr 1963 waren nach Darstellung des Erzbistums Missbrauchsvorwürfe gegen den katholischen Pfarrer aktenkundig geworden. Direkte Konsequenzen blieben damals jedoch aus.

Strafrechtler kritisiert Kirche

Putzke kritisierte zugleich, dass der Aufklärungswille der Kirche vielleicht gar nicht so groß sei, wie kundgetan: "Wenn zwölf Jahre nach der ersten großen Missbrauchsstudie jetzt immer noch Akten auftauchen, in denen Fälle sexuellen Missbrauchs dokumentiert sind und von denen die Strafverfolgungsbehörden nach wie vor keine Kenntnis haben, verstärkt das zum einen die Zweifel am oftmals wortreich beschworenen Aufklärungswillen. Und es bestärkt zum anderen den Eindruck, dass die katholische Kirche mit der Aufarbeitung völlig überfordert ist."

Putzke gehört zu einer Gruppe von Strafrechtlern, die im Jahr 2018 im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche bei mehreren Staatsanwaltschaften in Deutschland Anzeigen erstattet haben.

Mit Material von dpa.