Missbrauchsskandal sorgt auch in Franken für Kirchenaustritte

Pfarrer Matthias Stepper hat schon leichtere Zeiten in der katholischen Gemeinde in Oberasbach erlebt. Seitdem bekannt geworden ist, dass auch der emeritierte Papst Benedikt XVI. wohl von Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche gewusst hat, vergeht kaum ein Tag, an dem dies nicht Thema in seiner Gemeinde sei, erzählt er.

Missbrauchsskandal belastet Kirchenarbeit

Der "Amtsbonus", den er als Pfarrer hatte, ist weg: "Ich muss mich bei manchen fast schon rechtfertigen, Pfarrer zu sein", erzählt der 46-Jährige. Genauso wie seine Mitarbeitenden belastet es ihn schwer, dass nun auch ein früherer Papst in die Missbrauchsskandale verstrickt ist. "Das stellt ein System von Kirche in Frage, das ja lange Zeit davon gelebt hat, dass der Papst unfehlbar ist."

Zahl der Kirchenaustritte in Franken nimmt zu

Rund 4.000 Mitglieder hat die katholische Gemeinde St. Johannes in Oberasbach. Seit dem Bekanntwerden des neuen Gutachtens aus München wenden sich viele von der Kirche ab, Katholiken wie Protestanten. Etwa doppelt so viele Menschen wie 2021 seien in diesem Jahr hier schon aus der Kirche ausgetreten, so eine Sprecherin des Standesamts in Oberasbach. Über 50 seien es Stand heute (11.02.22), im Jahr zuvor seien es etwa 20 gewesen.

Stadt Nürnberg muss mehr Termine zum Austritt vergeben

Einen ähnlichen Trend gibt es auch in Nürnberg. Judith Maschlanka, Leiterin des Standesamts Nürnberg, bemerkt, dass die Nachfrage sich in den vergangenen Wochen verdoppelt habe. Das Telefon klingle pausenlos, obwohl die Termine nur online vergeben werden, sagt Maschlanka. Im Standesamt gebe es 20 pro Tag, doch die Nachfrage sei höher. Zusammen mit weiteren Bürgerämtern im Stadtgebiet versuche man die Kapazitäten zu erhöhen. Rund 200 Termine seien jetzt pro Woche möglich, mehr gehe beim besten Willen nicht, so die Leiterin.

Vor allem Katholiken treten aus

Waren es im Jahr 2020 etwa 500 Kirchenaustritte im Januar – das Jahr 2021 fiel pandemiebedingt schwach aus – sind es in diesem Jahr schon über 700 Austritte. Auffällig sei auch, dass davon etwa 70 Prozent Katholiken seien. "Die Leute erzählen einem dann, dass sie aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der katholischen Kirche austreten", sagt Maschlanka. Für viele die hierher kämen, sei der Austritt eine sehr emotionale Sache.

Dekan fordert Perspektivwechsel

Eine kontinuierlich sinkende Anzahl an Mitgliedern beobachtet Nürnbergs Stadtdekan Andreas Lurz schon länger. Allerdings liege die Zahl aktuell um etwa 10 Prozent höher, als im vergangenen Jahr. "Das bekommen wir natürlich auch beim Finanziellen zu spüren", so Lurz. Fast alle Bistümer befänden sich in Sparprozessen, so auch das Erzbistum Bamberg oder Eichstätt. Den Finanzhaushalt wieder ausgeglichen zu gestalten sei eine Mammutaufgabe für die Bistümer, so Lurz.

Die Erkenntnisse aus dem neuen Gutachten aus München machten auch viele Mitglieder in seinem Dekanat betroffen. Viele seien wütend und traurig, erzählt er. Anstatt den Fokus ausschließlich auf die Amtsträger zu richten, ist es seiner Meinung nach wichtig, die Perspektive zu wechseln: "Wir müssen den Blick auch auf die Opfer richten. Was können wir als Kirche tun, um zu unterstützen, das aufzuarbeiten?"

Plakataktion an Kirchentür in Oberasbach

In der St. Johannes Gemeinde in Oberasbach hängt seit einigen Tagen ein Plakat an der Eingangstür zur Kirche. Darauf ist unter anderem zu lesen: "Wir trauern über das Leid, das Menschen durch MitarbeiterInnen unserer Kirche angetan wurde." Weiter unten heißt es: "Wir stehen auch weiterhin für eine menschliche, heilsame und glaubwürdige Kirche." Auch auf der Homepage der Gemeinde waren diese Worte zu lesen.

Pfarrer fordert Strukturwechsel in der katholischen Kirche

Für Pfarrer Matthias Stepper und seine Mitarbeitenden ist klar, dass dies nur eine kleine Geste ist. Stepper, der auch langjähriger Fan des 1. FC Nürnberg ist, sagt, dass es ihm mit der Kirche mittlerweile ähnlich wie mit dem "Glubb" ginge. "Es gibt Tage, da habe ich gerne diesen Mitgliedsausweis und dann gibt es Tage, da würde ich ihn am liebsten verbrennen." Er fordert einen grundlegenden Strukturwechsel in der katholischen Kirche. Es brauche eine Diskussion darüber, wer Macht hat, wie diese genutzt wird und wer diese kontrolliert.

Klar scheint auch, solange die katholische Kirche nichts entscheidend ändert, wird es für die, die gute Arbeit an der Basis leisten, immer schwieriger, die Menschen von der katholischen Kirche zu überzeugen.