Missbrauchsskandal: Kardinal Marx bittet um Entschuldigung

Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, hat sich "erschüttert und beschämt" über die Ergebnisse des neuen Gutachtens zu sexuellem Missbrauch in der Erzdiözese gezeigt. "Mein erster Gedanke gilt heute den Betroffenen sexuellen Missbrauchs, die durch kirchliche Vertreter, Priester und andere Mitarbeiter im Raum der Kirche Unheil und Leid erfahren haben, in einem erschreckenden Ausmaß", sagte der Kardinal in einem kurzen Pressestatement in München.

Als Erzbischof fühle er sich mitverantwortlich für die Institution Kirche in den letzten Jahrzehnten - und bitte deshalb "im Namen der Erzdiözese um Entschuldigung für das Leid, das Menschen im Raum der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten zugefügt wurde". Auf die im Gutachten gegen ihn selbst enthaltenen Vorwürfe äußerte sich Marx in dem Statement nicht.

Fehlverhalten in zwei Fällen

Als Erzbischof sei er primär nicht mit Verwaltungsfragen befasst, sondern mit der Verkündigung des Wortes Gottes – so zitieren die Gutachter der Anwaltskanzlei den Münchner Kardinal Reinhard Marx und attestieren ihm eine "eher passive Rolle eingenommen" zu haben.

Die Gutachter werfen ihm vor, zwei Fälle von Missbrauch nicht an die Glaubenskongregation gemeldet zu haben. Und sie fragen, "ob ihm nicht der Vorwurf einer nicht nachhaltig genug erfolgten Rückversicherung der ordnungsgemäßen Sachberarbeitung zu machen sei." Erst ab dem Jahr 2018 hätten sich Änderungen ergeben.

Marx verspricht weitere Konsequenzen

Das heute vorgestellte Gutachten bezeichnete der Kardinal einen "wichtigen und unverzichtbaren Baustein für die Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs in unserem Erzbistum und auch für die Kirche insgesamt". Er kündete an: "Wir werden auch anhand der Empfehlungen des aktuellen Gutachtens weitere Veränderungen beraten und umsetzen."

Gerade weil es ein so umfangreiches Gutachten sei, beschäftige sich die Bistumsleitung intensiv damit, werde es genau analysieren und über Ergebnisse sowie weitere Konsequenzen nachdenken und beraten. Für nächsten Donnerstag ist eine Pressekonferenz angesetzt - Marx äußerte die Hoffnung, dass dort schon erste Perspektiven aufgezeigt und der weitere Weg skizziert werden könne. Zur Aufarbeitung und zum weiteren Weg gehöre die Orientierung an den Opfern des Missbrauchs, die Aufarbeitung von falschen Machtstrukturen und Haltungen. Es gehe aber darüber hinaus auch um die Erneuerung der Kirche. Zu den Vorwürfen

Gutachten wirft Ratzinger, Wetter und Marx Fehlverhalten vor

Ein vom Erzbistum München und Freising selbst in Auftrag gegebenes Gutachten der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) kommt zu dem Ergebnis, dass Fälle von sexuellem Missbrauch in der Diözese über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt wurden und wirft den ehemaligen Erzbischöfen Friedrich Wetter und Joseph Ratzinger, dem heute emeritierten Papst Benedikt XVI., konkret und persönlich Fehlverhalten in mehreren Fällen vor.