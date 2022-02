Passauer Missbrauchsskandal: Pater Norberts dunkles Vermächtnis

Eines der Opfer im Passauer Missbrauchsskandal ist Stefan C. (Name geändert). Wir erreichen ihn im Ausland. In einem langen Telefonat erzählt er dem BR seine Geschichte. Wie er in den 1970er Jahren in der Klosterkirche Mariahilf Ministrant, Musikschüler und Missbrauchsopfer von Pater Norbert Weber wurde.

Die immer gleiche Masche

Die Masche des Ordensgeistlichen sei oft die gleiche gewesen. Pater Norbert habe Buben bei bestimmten Gelegenheiten – etwa nach Ministranten-Besprechungen oder Musikproben – möglichst unbeachtet von der Gruppe getrennt und zu sich geholt.

Stefan C: "Er hat mich auf sein Zimmer genommen und mir erzählt, dass er Medizin studiert hat und irgendwelche Bücher gezeigt. Dann ging’s los. Einmal meinte er, er müsse mich wegen eines Leistenbruchs untersuchen. Dann hat er mir die Hose ausgezogen und mich angefasst."

Vorwand medizinische Untersuchung

Andere Ministranten und Musikschüler hätten Ähnliches erlebt, versichert der heute 56-Jährige. Unter dem Vorwand, medizinische Untersuchungen machen zu müssen, habe sich Pater Norbert an ihnen vergangen. Stefan C.: "Ich weiß nicht genau, wie viele da missbraucht worden sind. Ich bin mir aber sicher: Es waren viele. Sehr viele." Nach BR-Informationen blieb es bei den Missbrauchstaten des im Jahr 2000 verstorbenen Ordensgeistlichen nicht nur bei Berührungen. Die Opfer, in allen Fällen waren es Jungen, mussten wohl auch Gewalt ertragen.

14 Betroffene haben sich bisher gemeldet

Ralf Fahnenbruck ist Sprecher im Betroffenenbeirat des Bistums Passau. Das im letzten Dezember eingesetzte unabhängige Gremium ist Ansprechpartner und betreut Missbrauchsopfer. Viele Leidtragende hätten sich bei ihm gemeldet, die in keiner Statistik auftauchen: "Die allermeisten wollen sich nicht an die Kirche wenden. Aus Wut oder Scham. Oder weil sie die Sache einfach abgeschlossen haben wollen." Die echte Dimension des Missbrauchsskandals werde wohl nie bekannt werden, befürchtet Fahnenbruck:

"Da war jemand lange Zeit hoch angesehen in der katholischen Kirche und hatte jederzeit den Zugang zu Kindern und Jugendlichen für Missbrauch ausgenutzt. In welchem Ausmaß, weiß heute keiner." Ralf Fahnenbruck, Sprecher im Betroffenenbeirat des Bistums Passau

14 Betroffene haben sich bisher gemeldet, bestätigt die Interventionsbeauftragte des Bistums, Justiziarin Antonia Murr, dem BR. Das Dunkelfeld dürfte groß sein, befürchtet auch sie.

Der Pater - ein Vergewaltiger?

Interviewtermin mit Bischof Stefan Oster. Treffpunkt: das Besprechungszimmer im altehrwürdigen Lamberg-Palais. Der Oberhirte nimmt vor einem übergroßen blutroten Christusbild Platz, holt tief Luft, bevor er über den Missbrauchsskandal spricht: "Vor zwei Monaten sind wir mit dem Fall bewusst an die Öffentlichkeit gegangen. Mittlerweile wissen wir mehr. Und es wird nicht besser, eher schlimmer."

Pater Norbert, den Oster selbst nicht kannte, sei wohl eine charismatische Persönlichkeit mit einer sehr, sehr dunklen Seite gewesen. Perfide und gewalttätig. Zur Art des Missbrauchs bestätigt Oster Informationen, die dem BR vorliegen: "Ja, wir haben das ganze Spektrum: Hands off, hands on – bis zur Penetration." Mit anderen Worten: Pater Norbert hat ihm anvertraute Kinder und Jugendliche nicht nur angefasst. Er war wohl auch ein Vergewaltiger.

Mauer des Schweigens

Warum konnte all das über so viele Jahre – von den 1960er bis in die 1990er Jahre hinein – passieren? In der Wallfahrtsseelsorge beziehungsweise Ministrantenarbeit und als Musiklehrer hatte er stets mit jungen Leuten zu tun. Als Kirchenmusikdirektor war er mehr als 25 Jahre in den höchsten Bistumskreisen unterwegs.

Im Gotteslob, das in allen Kirchen des Bistums ausliegt, steht der Name des Ordensmanns – als Komponist und Texter zahlreicher geistlicher Lieder. Pater Norbert sei wohl in eine Art Community eingebettet gewesen, in der es hieß: 'Darüber red‘ ma ned', beschreibt der Bischof die Mauer des Schweigens, die Täter, Mitwisser und auch die Opfer über Jahrzehnte aufgebaut haben.

Entschädigung für die Opfer

"Ich habe wirklich den Wunsch, dass auf Betroffene geschaut wird und dass wir Hilfe geben können", so Oster. Konkret: Zuhören, wenn Leidtragende ihre Erlebnisse erzählen. Die Opfer dürften nicht das Gefühl bekommen, dass sie abgeblockt werden. Oster: "Ich kann mir vorstellen, dass das in der Vergangenheit passiert ist, um das System zu schützen. Das will ich nicht, dass das System um des Systems willen geschützt wird." Das Bistum stellt Therapien und Entschädigungen in Aussicht. Alle Betroffenen seien aufgefordert, sich zu melden und Anträge zu stellen.

Bisher, rechnet Justiziarin Antonia Murr vor, habe die Diözese Passau Missbrauchsopfern insgesamt knapp 130.000 Euro zukommen lassen. Im Fall Norbert Weber habe es bereits zwei Entschädigungszahlungen durch die Diözese Passau und den zuständigen Kapuzinerorden gegeben. Zwei weitere Anträge seien in Vorbereitung.

Alte Dokumente verschwinden

Viel Arbeit kommt noch auf die Aufarbeitungskommission des Bistums um den pensionierten Erziehungswissenschaftler Guido Pollak zu. Das mit unabhängigen Experten besetzte Gremium ist auf der Suche nach Antworten: Wie groß ist das Ausmaß dieses und anderer Missbrauchsfälle? Welche Versäumnisse sind der früheren Bistumsleitung anzulasten? Und vor allem: Welche Konsequenzen müssen beispielsweise für die Priesterausbildung oder die Jugendarbeit gezogen werden?

Pollak: "Wir werden viele Akten durchlesen und Einzelfälle anschauen. Ich befürchte, dass nicht alles vollzählig ist. Die Erfahrung zeigt, dass einiges aus früheren Jahren verschwunden ist. Wir werden auch viele Gespräche mit Betroffenen und kirchlichen Führungskräften führen."

"Kirche hat moralisch versagt"

Im Fall des Paters habe der Geistliche wohl seine Macht missbraucht und Strategien entwickelt, um an nicht selten labile und aus gefährdeten Familien stammende Kinder und Jugendliche heranzukommen. Eine Erkenntnis traut sich der ehemalige Professor der Uni Passau jetzt schon zu formulieren: "Ich glaube, dass der Blick auf die Opfer nicht scharf genug war, wenn er überhaupt vorhanden war. Und dass der Schutz der Institution mehr im Vordergrund war. Die Kirche hat hier eindeutig moralisch versagt." Dem Bischof und seinem Führungsstab bescheinigen Pollak und Betroffenenvertreter Fahnenbruck "ehrlichen Aufklärungswillen" und gute Aufarbeitungsleistung. Wenn das nur früher so gewesen wäre, lassen beide durchklingen.

Appell an die Opfer: "Meldet Euch"

Stefan C. ist froh, dass er mittlerweile erzählen kann, wie er zum Missbrauchsopfer von Pater Norbert Weber wurde. "Es tut mir gut, dass die Sache – auch mit dem Bekanntwerden – zum Abschluss kommt. Dass reiner Tisch gemacht wird." Ein Appell, den Ralf Fahnenbruck vom Betroffenenbeirat bei jeder Gelegenheit an die Opfer richtet: "Meldet Euch. Nur so werden wir ahnen können, was damals alles passiert ist."