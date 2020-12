06.12.2020, 16:17 Uhr

Missbrauchsskandal: Augsburger Bischof fordert Betroffenenbeirat

Prävention statt Studie: Um die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche aufzuarbeiten, will Augsburgs Bischof Bertram Meier einen Betroffenenbeirat gründen. Weiterer Vertuschung soll so Einhalt geboten werden.