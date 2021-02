Missbrauchsprozess: Bis zu zehn Jahre Haft für Rattenberger

In dem am Dienstag gestarteten Kindesmissbrauchsprozess vor dem Regensburger Landgericht hat die Staatsanwaltschaft ein mögliches Strafmaß verkündet. Wie ein Sprecher des Gerichts dem BR sagte, soll der 65-Jährige Mann aus Rattenberg im Kreis Straubing-Bogen, der sich über vier Jahre lang an einem zehnjährigen Mädchen vergangen haben soll, ohne Geständnis bis zu zehn Jahre in Haft, mit Geständnis bis zu acht Jahre.

Vorwurf: Schwerer sexueller Missbrauch in über 70 Fällen

Dabei werde die Vorstrafe wegen einer steuerrechtlichen Verurteilung miteinbezogen, so der Sprecher weiter. Der Rattenberger, der eine amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, befindet sich derzeit bereits in der Justizvollzugsanstalt Regensburg in Haft. Er muss sich nun vor Gericht wegen schweren sexuellen Missbrauchs in mindestens 75 Fällen verantworten. Die Übergriffe auf das Mädchen sollen von 2014 bis 2018 stattgefunden haben.

Verteidiger wünscht Rechtsgespräch

Am ersten Prozesstag ging es neben dem Strafmaß auch um eine etwaige Entschädigungszahlung des Angeklagten an das Opfer, so der Gerichtssprecher. Weiterhin äußerte der Verteidiger des 65-Jährigen den Wunsch nach einem Rechtsgespräch, in dem es unter anderem um eine Ausweisung und die Prüfung einer Sicherungsverwahrung gehen soll. Der Prozess wird voraussichtlich am 1. März fortgesetzt. Dann werden die ersten Zeugen gehört. Ein Urteil könnte Ende April fallen.