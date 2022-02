Missbrauchsgutachten: Wolf bittet um Verzeihung

Das Gutachten zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München-Freising hatte den Kirchenjuristen und Vorsitzenden des BR-Rundfunkrates, Lorenz Wolf, belastet. Er soll Tathinweise nicht angemessen verfolgt und Opfer nicht ausreichend geschützt haben. Nun hat sich Wolf erstmals vor dem Rundfunkrat zu den Vorwürfen geäußert.

Es sei eine "Schande", dass sexueller Missbrauch in der Kirche geschehen sei, sagte Wolf. Er könne sich nur schämen: "Auch dafür, dass auch ich Schuld auf mich geladen habe." Der Kirchenjurist bezog sich dabei auf Situationen, in denen er sich nicht nachhaltig genug an die Seite der Opfer gestellt habe oder Hilferufe nicht gehört habe. Dafür bat Lorenz Wolf "aus tiefstem Herzen um Verzeihung".

Wolf weist Vorwürfe zurück

Gleichzeitig betonte Lorenz Wolf in seiner Stellungnahme, dass ihn das Thema sexueller Missbrauch schon seit mehr als 30 Jahre besorge. Es gehe ihm darum, "Täter dingfest zu machen und zu bestrafen". Seine Absicht sei es auch immer gewesen, Opfern beizustehen und sie zu unterstützen, so Wolf. Zudem betonte er, dass er sich weiter dafür einsetzen werde, dass die systemischen Ursachen sexuellen Missbrauchs bekämpft würden. Wolf verteidigte sich auch gegen Vorwürfe, er habe nicht ausreichend an der Erstellung des Gutachtens mitgewirkt. Er habe Fragen zu 20 Fällen auf rund 140 Seiten beantwortet. Lorenz Wolf stellte klar, dass er sich in diesem Punkt zu Unrecht kritisiert fühlt.

Marx forderte Wolf zu Stellungnahme auf

Zuletzt war der Druck auf Wolf massiv gewachsen. Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, hatte den 66-Jährigen aufgefordert, sich zeitnah zu den Vorwürfen zu äußern. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung hatte Marx gestern zudem betont, dass er es nicht hinnehmen wolle, dass Lorenz Wolf sogar die Legitimität des unabhängigen Gutachtens in Frage gestellt hatte. Dieses war von der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl im Auftrag der Erzdiözese erstellt worden. In den vergangenen Tagen hatten Mitglieder des BR-Rundfunkrates auch den Rücktritt von Lorenz Wolf vom Vorsitz des Gremiums gefordert.

Wolf übt Funktionen nicht aus

Lorenz Wolf gilt als einer der einflussreichsten Kirchenvertreter in Bayern. Bereits vor einer Woche hatte Kardinal Marx allerdings erklärt, dass Wolf alle seine Ämter zunächst ruhen lässt. Dazu zählen unter anderem die Ämter des Domdekans und des Offizials, also des obersten Kirchenrichters im Erzbistum München-Freising. Außerdem betrifft dies die Leitung des Katholischen Büros in Bayern und auch den Vorsitz des BR-Rundfunkrats.

Übergangslösungen für Wolf

Im Rundfunkrat wird Wolf vertreten von seinem bisherigen Stellvertreter, dem langjährigen Präsidenten der Universität Bamberg, Godehard Ruppert. Heute gab das Erzbistum München-Freising außerdem bekannt, dass Vizeoffizial Peter Förster übergangsweise das Amt des obersten Kirchenrichters übernimmt. Als Domdekan fungiert zunächst Weihbischof Bernhard Haßlberger.