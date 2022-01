Missbrauchsgutachten sieht Fehlverhalten Benedikts

Marx nicht bei der PK anwesend

Zwei Jahre lang haben sich die Gutachter der Münchner Anwaltskanzlei Westpfhal Spilker Wastl (WSW) mit Fällen sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen in der Erzdiözese München und Freising zwischen 1945 und 2019 befasst und wie die Verantwortlichen damit umgegangen sind. Auch der Frage nach der persönlichen Verantwortung von Kirchenmitarbeitern gingen die Gutachter nach.

Deutliche Kritik üben die Gutachter auch am amtierenden Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, dem sie Fehlverhalten in zwei Fällen vorwerfen. Er habe sich nicht ausreichend um die Behandlung der Fälle sexuellen Missbrauchs gekümmert, so Anwalt Martin Pusch: "Wann, wenn nicht im Fall des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger, ist die Einordnung einer Thematik als Chefsache zutreffend?". Eine gewisse Änderung habe sich erst ab dem Jahr 2018 ergeben.

Kardinal Reinhard Marx war nicht zur Veröffentlichung in München erschienen. Ob Marx zum zweiten Mal seinen Rücktritt anbieten wird, ist höchstens Spekulation. Marx hat für den Nachmittag ein erstes Statement angekündigt.

235 mutmaßliche Täter, Dunkelfeld noch größer

Anders als bei einem ersten internen Gutachten 2010 wurden nicht nur Personalakten ausgewertet, sondern Betroffene befragt. Bei 235 Personen ergaben sich Hinweise auf eine Täterschaft, darunter 173 Priester, 9 Diakone, 5 Pastoral- und Gemeindereferenten und insgesamt 48 Angehörige anderer Berufsgruppen, vor allem aus dem schulischen Bereich. Bei 42 noch lebenden Verantwortungsträgern sehen die Gutachter Fehlverhalten im Umgang mit den Missbrauchsfällen im Erzbistum. Bereits im August vergangenen Jahres seien diese an die Staatsanwaltschaft München I. übermittelt worden. Die Überprüfung dauere noch an, sagte Martin Pusch von der Kanzlei WSW bei der PK am Donnerstag.

Auf der Opferseite stellten die Gutachter 497 Geschädigte fest, darunter 247 männliche Betroffene und 182 weibliche. Bei 68 Personen seit das Geschlecht nicht festzustellen gewesen. Die Kanzlei betont: Die Zahlen spiegeln nicht die gesamte Dimension des Missbrauchs wieder. "Das Dunkelfeld ist nach unserer Überzeugung wesentlich größer", so Martin Pusch.

Brisant: Prominente Akteure involviert

Dem Gutachten war mit Spannung entgegengesehen worden - schließlich erwarteten Beobachter brisante Erkenntnisse von dem heute in München vorgestellten Missbrauchsgutachten. In der Untersuchung geht es auch um sehr prominente Akteure der katholischen Kirche, deren Amtszeiten als Erzbischöfe von München und Freising in den Untersuchungszeitraum fallen.

2010 geriet Papst Benedikt XVI. wegen des Falls um den Priester Peter H. in die Schlagzeilen. Dieser war von Essen nach Bayern versetzt worden und wurde dort wieder in der Gemeindeseelsorge eingesetzt - obwohl er sich an seiner alten Dienststelle bereits an Kindern und Jugendlichen vergangen hatte. In Bayern missbrauchte der vorbestrafte H. erneut Kinder und Jugendliche.

Kritik von Betroffenen

Betroffene kritisieren an der Aufarbeitung durch die Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW), dass die Erzdiözese selbst die Gutachter gewählt und beauftragt hat: "Es braucht endlich eine von außen durch den Staat garantierte unabhängige Aufklärung und Aufarbeitung der systematischen Verbrechen an Kindern und Jugendlichen und ihrer Vertuschung durch bischöfliche Verantwortungsträger", beklagten Sprecher eines Aktionsbündnisses der Betroffeneninitiativen im Vorfeld der Veröffentlichung.

In der Nähe des Hauses der Bayerischen Wirtschaft, wo heute das Gutachten der Öffentlichkeit präsentiert wird, protestiert das Aktionsbündnis heute mit einer Kunstaktion, bei der auch Gespräche mit Betroffenen sexueller Gewalt möglich sein werden. Am Freitag sind die Aktivisten mit dem "Hängematten-Bischof" am Stachus.