Missbrauchsgutachten: Prälat Wolf tritt von Ämtern zurück

Das Münchner Missbrauchsgutachten hat gut zwei Monate nach seiner Vorstellung personelle Konsequenzen: Prälat Lorenz Wolf hat um die Entpflichtung von seinen Ämtern gebeten.

Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx dankte Wolf für "diese weitgehende und respektable Entscheidung." Wolf übernehme damit "persönlich Verantwortung in Bezug auf den Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs im Bereich der Erzdiözese."

Ab sofort nicht länger Offizial

Seine Bitte um Entpflichtung als Offizial, also als Leiter des kirchlichen Gerichts im Erzbistum, nahm Marx mit sofortiger Wirkung an. Zur Entpflichtung Wolfs als Leiter des Katholischen Büros Bayern wird Kardinal Marx die bayerischen Bischöfe um ihre Zustimmung bitten. Diese treffen sich ab Dienstagabend zu ihrer Frühjahrsvollversammlung.

"Ich bin mir meiner eigenen Verantwortung in diesem Zusammenhang bewusst und stehe auch dafür ein." Prälat Lorenz Wolf

Nach der Veröffentlichung des Gutachtens zum sexuellen Missbrauch in der Erzdiözese München und Freising, in dem auch Wolfs Verhalten kritisiert wurde, hatte dieser seine Ämter ruhen lassen. Am Montag veröffentlichte das Erzbistum auf seiner Internetseite eine Stellungnahme Wolfs zum Gutachten, die dieser zusammen mit seinem Rücktrittsgesuch vorgelegt hat.

Wolf bittet um Verzeihung

Er bekenne, so schreibt Wolf, "dass ich mich nicht nachhaltig genug an die Seite der Opfer gestellt habe. Ich werfe mir heute vor, dass ich nicht hartnäckiger versucht habe, meine Haltung in Einzelfällen in Bezug auf Täter konsequenter durchzusetzen."

Sein größter Fehler sei es gewesen, "dass ich vielfach zu sehr die Rolle des Vermittlers übernommen habe, anstatt jeweils auf meinem eigenen Standpunkt zu beharren", schreibt Wolf. Den Vorwürfen, er sei zu einer konstruktiven Mitarbeit bei der Erstellung des Missbrauchsgutachtens nicht bereit gewesen, widerspricht Wolf in seinem Schreiben.

Gutachten kritisierte Wolfs Verhalten in zwölf Fällen

Das am 20. Januar 2022 veröffentlichte Gutachten hat das Verhalten des Kirchenrechtlers in zwölf Missbrauchsfällen kritisiert. Danach ließ Wolf alle seine Ämter ruhen, auch das des Vorsitzenden des BR-Rundfunkrats. Seine Amtszeit als Vorsitzender des Rundfunkrats endet turnusgemäß im Mai, eine Kandidatur für den BR-Verwaltungsrat zog Wolf im Februar zurück.

Münchner Betroffenenbeirat: "Heute ist ein guter Tag"

Der Münchner Betroffenenbeirat begrüßte den Rücktritt Wolfs. "Heute ist ein guter Tag, für mich persönlich und für die Aufarbeitung, die jetzt voranschreitet", sagte der Sprecher des Gremiums, Richard Kick. Wolf habe in durch sein Verhalten viele Betroffene retraumatisiert, nicht nur ihn selbst, fügte der Unternehmer hinzu. Er könne die Entschuldigung des Geistlichen annehmen, ihm aber nicht verzeihen. Gleichwohl fühle er sich "befriedet".