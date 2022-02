Missbrauchsgutachten: "Opfer wollen Bitte um Vergebung"

Der ehemalige Regensburger Theologie-Professor Wolfgang Beinert glaubt, dass die jüngste Entschuldigung von Papst Benedikt XVI. bei den Missbrauchsopfern negativ aufgenommen wird. Es werde nicht reichen. "Mir ist aufgefallen, dass er - wie in früheren Stellungnahmen auch immer - um Entschuldigung bittet. Die Opfer wollen aber: Die Bitte um Vergebung. Das ist nicht dasselbe."

Beinert: "Weinen hilft nicht, man muss etwas tun."

Für Beinert, der den Regensburger Lehrstuhl für Dogmatik von Joseph Ratzinger übernommen hatte, ist es die falsche Strategie, die Verantwortung auf andere zu schieben. Vielmehr müsste Benedikt darauf hinwirken, dass die heutigen Kirchenverantwortlichen sich ernsthafter mit Missbrauchsvorwürfen auseinandersetzen.

"Weinen hilft nicht, man muss etwas tun." Das passiere aber nicht. Stattdessen werden Fehler bei anderen gesucht, auch bei der ersten Reaktion auf das Missbrauchsgutachten zu den Vorfällen im Erzbistum München und Freising. "Diese Aussage, der Fehler sei bei der Redaktion passiert, das fällt mir schwer zu glauben. Ich bin ein gläubiger Mensch, aber so weit reicht mein Glaube nicht."

Benedikts Lebenswerk soll nicht beeinträchtigt werden

Allerdings: Benedikts Lebenswerk, seine Bedeutung als Theologe und als Papst, sollte davon nicht beeinträchtigt sein, findet Beinert. Folglich sei auch die mögliche Aberkennung der Ehrenbürgerschaft unangebracht. "Wenn ein Architekt ein großartiges Bauwerk gebaut hat, dann bleibt das Bauwerk bestehen, auch wenn sich später rausstellt, dass er meinetwegen ein Mörder war."

Benedikts Lebenswerk werde vielmehr in einen menschlicheren Rahmen gerückt. Persönlich tue es Beinert sehr leid, dass Benedikt in seinen letzten Tagen so bedrängt werde und so leiden muss: "Ich leide mit."

Stadt Regensburg: Noch keine Entscheidung zu Ehrenbürgerschaft

Die Stadt Regensburg will nach dem jüngsten Brief von Benedikt XVI. an ihrem Verfahren in Bezug auf die Ehrenbürgerschaft des emeritierten Papstes weiter festhalten. Schriftlich lässt Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) mitteilen, dass es jetzt noch zu früh für eine Entscheidung sei. Schließlich würden die Verfahren innerhalb der Katholischen Kirche noch laufen.

Die Oberbürgermeisterin betont aber: "Mit Blick auf das unermessliche Leid, das den Opfern zugefügt wurde, muss sich auch die Stadt Regensburg damit auseinandersetzen. Das sind wir den Opfern sexueller Gewalt schuldig. Ob die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an den ehemaligen Papst Benedikt widerrufen wird oder nicht, muss zu gegebener Zeit im Stadtrat diskutiert und mit einem klaren Votum entschieden werden."

Die Stadt Regensburg verweist auf die bayerische Gemeindeordnung, dass eine Gemeinde die Ernennung zu einem Ehrenbürger widerrufen könne wegen unwürdigen Verhaltens. Allerdings bedarf es dazu einer Zwei-Drittel-Mehrheit des Stadtrats.