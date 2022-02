Missbrauchsgutachten: Lorenz Wolf äußert sich im Rundfunkrat

Seit zwei Wochen erschüttert das Gutachten zu Missbrauch im Erzbistum München-Freising die katholische Kirche. Neben anderen Kirchenvertretern wird Lorenz Wolf, oberster Kirchenrichter im Erzbistum, von den Gutachtern stark kritisiert. Er soll Missbrauchsfälle nicht angemessen verfolgt und Opfer nicht ausreichend geschützt haben.

Erzbischof Reinhard Marx hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass Wolf alle Ämter ruhen lässt. Dazu zählen die Leitung des Katholischen Büros in Bayern und auch der Vorsitz des BR-Rundfunkrats. Lorenz Wolf selbst hatte zu den Vorwürfen bislang nicht Stellung bezogen. "Das muss er tun, zeitnah, diese Gelegenheit will ich ihm einräumen", sagte der Erzbischof jetzt im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Dass sein Offizial sogar die Legitimität des von der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl im Auftrag der Erzdiözese erstellte Gutachten bestritten habe, könne er nicht so stehen lassen, betonte Marx.

Kontroverse Debatte erwartet

Im BR-Rundfunkrat wird sich der 66-jährige Wolf am Donnerstag nun äußern, allerdings nur im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung. Geleitet wird diese von seinem Stellvertreter, Godehard Ruppert. Er ist Vertreter der bayerischen Hochschulen im Rundfunkrat und langjähriger Präsident der Universität Bamberg. Mit Blick auf die bevorstehende Stellungnahme Wolfs geht Ruppert davon aus, dass es "durchaus eine kontroverse Diskussion" geben könnte. "Einzelne Äußerungen im Vorfeld legen das nahe", so Godehard Ruppert.

Unterschiedliche Positionen im Gremium

Ruppert bezieht sich dabei wohl unter anderem auf Vertreter von FDP und Grünen im Rundfunkrat. Dass Wolf sein Amt ruhen lässt, ist für sie nicht ausreichend. Sie forderten stattdessen seinen Rücktritt.

Andere Mitglieder des Rundfunkrats wollen sich dieser Forderung allerdings explizit nicht anschließen. Matthias Fack, der für den Bayerischen Jugendrings im Rundfunkrat sitzt, erklärte: "Ich finde wir müssen die Debatte erst führen und dürfen nicht vorher Urteile fällen." Auch die Vertreterin des katholischen Frauenbundes möchte Wolfs Stellungnahme abwarten, bevor sie sich äußert. Ähnlich sehen dies Politiker von CSU, SPD und AfD, die ebenfalls Mitglieder des Rundfunkrats sind.

Wolf: "Nicht den zweiten Schritt vor dem ersten"

Angesprochen auf die Aufforderungen zum Rücktritt erklärte Lorenz Wolf auf BR-Anfrage schriftlich, dass sich Vorwürfe auch ausräumen ließen. Wenn nicht, dann sei eine solche Forderung berechtigt. Rücktrittsforderungen auf der Grundlage moralischer Bewertungen in einem Gutachten forderten den zweiten Schritt vor dem ersten, so Wolf weiter. Er soll dem Vernehmen nach auch eine öffentliche Stellungnahme vorbereiten. Wann diese erscheinen wird, ist noch unklar.

Amtszeit endet im April

Theoretisch wäre auch eine Abwahl Wolfs im Rundfunkrat denkbar. Dass die nötige Zweidrittelmehrheit zustande kommt, ist allerdings unwahrscheinlich. Dies liegt auch daran, dass die Amtszeit von Lorenz Wolf ohnehin Ende April 2022 endet. Der Kirchenjurist hatte bereits vor längerer Zeit angekündigt, nicht mehr für den Rundfunkrat zu Verfügung zu stehen. Vor diesem Hintergrund betonte Alexander Hold, der die Freien Wähler im Rundfunkrat vertritt, dass eine Neuwahl des Vorsitzenden so kurz vor dem regulären Ende der Amtszeit nicht im Sinne der Arbeitsfähigkeit des Gremiums sei.

Eigentlich wollte ein Teil des Rundfunkrats den scheidenden Vorsitzenden Wolf nun in den Verwaltungsrat des Bayerischen Rundfunks wählen. Dieser überwacht die Finanzen der Rundfunkanstalt und die Geschäftsführung der Intendantin. Wolf hat jedoch bereits angekündigt, auch nach Protesten des Landtagsopposition, in der jetzigen Situation nicht zur Wahl zu stehen.

Rundfunkrat als Kontrollorgan

Der Rundfunkrat des BR ist ein unabhängiges Gremium und umfasst insgesamt 50 Mitglieder, die verschiedene gesellschaftliche Gruppen und Organisationen repräsentieren. Seine Aufgabe ist es, zu kontrollieren, ob der Bayerische Rundfunk seinen gesetzlichen Programmauftrag erfüllt. Er befasst sich dabei auch mit Beschwerden zu Sendungen. Einen direkten Einfluss auf das Programm und Inhalte besitzt das Gremium allerdings nicht.