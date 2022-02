Missbrauchsgutachten: Grüne fordern Rücktritt von Lorenz Wolf

Die Grünen im bayerischen Landtag haben den Kirchenrichter Lorenz Wolf nach dem Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising zum Rücktritt von all seinen Ämtern und Mandaten aufgefordert. "In Anbetracht Ihrer einflussreichen Stellung innerhalb der Diözesanverwaltung und der Vielzahl und Schwere der Ihnen zur Last gelegten Vorwürfe, erachten wir es als zwingend notwendig, dass Sie umgehend und vollumfänglich persönliche Konsequenzen ziehen", schreiben die Fraktionsvorsitzenden Katharina Schulze und Ludwig Hartmann in dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Eine "vertrauensvolle Zusammenarbeit" mit ihm als Leiter des Katholischen Büros Bayern sei "aktuell nicht mehr vorstellbar".