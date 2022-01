Missbrauchsgutachten: Gemeinde setzt Sonntagsgottesdienst aus

An den kommenden drei Sonntagen sollen die Gottesdienste in der katholischen Gemeinde Maria Geburt in Aschaffenburg ausfallen. "Denn der zwölfjährige Skandal ist ein Verrat am Wort Gottes und der auf ihn verweisenden Sakramente", heißt es in einem auf der Homepage der Gemeinde veröffentlichten Brief an den Würzburger Bischof Franz Jung.

Kein Gottesdienst: Kritik des Generalvikars an Aktion

Stattdessen wolle man an den Sonntagen aus dem Münchner Missbrauchsgutachten lesen und "schweigen in der Gegenwart Gottes". Eine Frau aus der Kirchengemeinde habe zudem mit Betroffenen gesprochen und wolle darüber berichten, wie Pfarrer Markus Krauth im Gespräch mit BR24 sagte.

Als Reaktion auf den Brief sagte der Würzburger Generalvikar Jürgen Vorndran dem Main-Echo, dass er zwar die Solidarität mit den Opfern sexuellen Missbrauchs begrüße, den Verzicht auf die Sonntagsgottesdienste aber in aller Klarheit ablehne. Die Eucharistiefeier dürfe nicht als "Protestmittel instrumentalisiert werden".

Pfarrer: Missbrauchsgutachten "schrecklich beschämend"

Pfarrer Markus Krauth sagte gegenüber BR24, dass er aus juristischer Sicht tatsächlich sonntags Gottesdienste abhalten müsse, die Aktion sei jedoch keine Instrumentalisierung. Dem Pfarrer falle die Aktion nicht leicht. Er feiere sehr gerne Gottesdienste und habe großen Respekt vor der Eucharistiefeier, wolle aber unbedingt ein Zeichen setzen, dass es so nicht weitergehen könne. Das Münchner Gutachten sei "schrecklich beschämend" und es sei vermutlich weltweit ähnlich.

Man müsse nun endlich auch einmal die Seite der Betroffenen hören und nicht immer nur die Kirche selbst in den Mittelpunkt stellen. Auch in der Gemeinde gebe es manche, die von der Missbrauchsthematik nichts mehr wissen wollten und davon "die Schnauze voll" hätten, so Pfarrer Krauth. Man könne jedoch nicht das Sakrament feiern und das Gegenteil tun.

Erschüttert über Verrat an den Opfern

Außerdem soll Geld für den Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz gesammelt werden. Nicht nur das unsägliche Leid, das so viele Menschen durch Priester, Bischöfe und Generalvikare erfahren hätten, schockiere, so die Gemeinde weiter. "Was uns besonders erschüttert, ist der Verrat an Opfern, am Evangelium und eigener Verantwortung", heißt es in dem Brief an den Bischof.

Außerdem ist von einem Mangel an Einsicht und Handeln die Rede. Man wolle das "unerträgliche 'Weiter so' wenigstens punktuell" unterbrechen. Der Brief ist unter anderem auch von Pfarrer Markus Krauth unterschrieben.

Geld lieber für Betroffene statt für Gutachten

An die Bischöfe appellieren die Verantwortlichen in der Gemeinde, "die kostspieligen Gutachten über Verstorbene zu beenden, das Geld Betroffenen zukommen zu lassen und die Aufarbeitung außerkirchlichen Stellen zu übergeben".

Außerdem gelte es, die Kirche der Angst zu beenden, indem Bischöfe und Generalvikare sofort ihren queeren Mitarbeitern zusicherten, keine Kündigungen wegen ihrer Sexualität zu erhalten. Dies hatte bereits der Würzburger Generalvikar Jürgen Vorndran als Reaktion auf die Initiative "OutInChurch" getan.