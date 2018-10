Missbrauchsfälle: Wallfahrtsdirektor fühlt sich missverstanden

Nach einen Bericht der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" hatte Reichart in einem Vortrag die Medien für ihre Berichterstattung über Missbrauchsfälle kritisiert und gesagt, dass man "solche Verbrechen nicht in der Presse kundtun" solle. Nun nimmt Reichart dazu Stellung. Er sagt: In dem von ihm gedruckten Zitat sei es ihm lediglich darum gegangen, dass man nicht, wenn man so einem Vorfall erfahre, direkt zur Presse gehen müsse, sondern sich an die Missbrauchsstelle wenden soll. Die wiederum soll den Vorfall dann öffentlich machen.

"Eine Dame hat gesagt, man solle doch nicht Fehler anderer weitererzählen. Da habe ich gesagt, dass man es in diesem Fall weitererzählen muss, weil das ja ein Verbrechen ist. Das müsse man an die Missbrauchsstelle weitergeben. […] Die Öffentlichkeit soll in jedem Falle erfahren, um was es geht. Dass die Medien darüber schreiben, tut uns eigentlich gut, weil wir dadurch gezwungen sind, uns zu reformieren."

Reichart: Gelockerte Sexualmoral begünstigte Missbrauchsfälle

Laut Zeitung hatte Reichart auch erklärt, dass es an Universitäten Professoren gebe, bei denen es nicht so genau zugehe, etwa beim sechsten Gebot (in dem es heißt: "Du sollst nicht ehebrechen"/Anmerkung d. Redaktion). So komme es dann zum Missbrauch. Im Interview mit dem BR sagte Reichart nun dazu: "So platt habe ich das sicher nicht gesagt." Reichart bekräftigte aber auch heute, dass aus seiner Sicht eine "gelockerte Sexualmoral" in den 70er und 80er Jahren schwere Vergehen wie die Missbrauchsfälle in der Kirche begünstigt hätten.

Priester, die sich jedoch des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht hätten, müssten "so streng wie möglich" bestraft werden. Die Kirche müsse die Gelegenheit nützen, "sich zu reformieren an Haupt und Gliedern, damit man das ganze Thema nicht so locker sieht".

Bistum Augsburg distanziert sich von den Aussagen des Wallfahrtsdirektors

Das Bistum Augsburg hatte sich zuvor in einer Stellungnahme ausdrücklich von Äußerungen und Einschätzungen, die sexuellen Missbrauch durch Kleriker und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in irgendeiner Weise relativieren, distanziert und darüber hinaus erklärt, dass sich dieses sehr sensible Thema nicht für kirchenpolitische Richtungskämpfe eigne.