Missbrauch: Kritik vom Betroffenenbeirat im Bistum Würzburg

Der Betroffenenbeirat im Bistum Würzburg kritisiert die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA). Die Kommission wurde im vergangenen Jahr von deutschen Bischöfen initiiert. Sie bearbeitet Anträge von Betroffenen von sexuellem Missbrauch in der Kirche. Doch der Beirat in Würzburg ist der Meinung, dass sich die Bischöfe, die dieses Verfahren eingerichtet haben, dadurch sich selbst aus der Affäre ziehen. "Die Opfer sind Nummern in einem anonymisierten Verfahren, das klinisch rein und sachlich nüchtern Menschen mit einer finanziellen Summe abspeist", meint der Beirat in Würzburg.

Verfahren zur Anerkennung des Leids

Das aktuelle Prozedere läuft so ab: Betroffene melden sich beim Missbrauchsbeauftragten der für ihn zuständigen Diözese und schildern den Fall im Gespräch. Dabei wird ein Protokoll erstellt, das vom Betroffenen und dem Missbrauchsbeauftragten unterschrieben wird. Dieses Protokoll dient dann der UKA als Grundlage für die finanzielle Einstufung. "Die UKA entscheidet also über die Anerkennung des Leids anhand einiger Seiten beschriebenen Papieres ohne auch nur einmal mit der betroffenen Person geredet zu haben", heißt es in einer Stellungnahme des Betroffenenbeirats in Würzburg.

Betroffenenbeirat in Würzburg fordert Veränderung

Viele Betroffene seien durch ihren UKA-Bescheid re-traumatisiert. Antworten von der UKA auf Anfragen und Beschwerden gebe es so gut wie nicht, so der Betroffenenbeirat. Das Würzburger Gremium fordert, dass jeder einzelne Missbrauchsfall für sich geprüft werden muss. "Nicht anhand einiger Seiten Papiers, sondern im direkten Gespräch mit den Betroffenen vor Ort", heißt es in der Stellungnahme des Beirats. So ist der Betroffenenbeirat im Bistum Würzburg etwa dafür, dass die UKA als zentrale Stelle für Anerkennungsleistungen abgeschafft wird und die Bearbeitung der Fälle in die jeweiligen Bistümer zurückgeholt wird.