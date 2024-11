15.11.2024, 13:35 Uhr Audiobeitrag

> Missbrauch in Würzburger Jugendheimen: Entschädigung für Opfer

Die Stadt Würzburg will Betroffenen von Missbrauch in Jugendeinrichtungen in den 1960er und 1970er Jahren freiwillige Anerkennungsleistungen zahlen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Entschädigt werden neun Personen.

Von BR24 Redaktion