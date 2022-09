Missbrauch in Münchner Heimen: 25 Betroffene melden sich

Nicht nur in kirchlichen Einrichtungen, auch in den städtischen Heimen der Landeshauptstadt München sind über Jahrzehnte Kinder und Jugendliche sexuell, körperlich und seelisch missbraucht worden. Wie viele Betroffene es gibt, ist bislang noch unklar. Die Gewalt in Münchner Heimen, Pflege- und Adoptivfamilien arbeitet die Stadt ab 1945 derzeit auf. Vor sechs Wochen ist eine Anlaufstelle für die Betroffenen an den Start gegangen. Die Aufarbeitungskommission zieht nun eine erste Bilanz.

25 Betroffene haben bisher gemeldet

"München hat sich als erste große Kommune entschieden, die Missstände und Gewalterfahrungen ehemaliger Heim-, Pflege- und Adoptivkinder auf kommunaler Ebene umfassend aufzuarbeiten", schreibt die Stadt München in einer Pressemitteilung. Die Aufarbeitungskommission hat in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund München ein Konzept für eine Anlaufstelle erarbeitet: "Uns war ein zügiger Start der Anlaufstelle wichtig, damit wir uns den Fragen der Betroffenen so schnell wie möglich widmen und die nötige Hilfe anbieten können", sagt Ignaz Raab, Vorsitzender der Aufarbeitungskommission.

Bislang haben sich laut der Stadt München 25 Betroffene bei der Anlaufstelle gemeldet. Ignaz Raab geht allerdings davon aus, dass die Zahl der Menschen, die als Kinder und Jugendliche in städtischen Heimen missbraucht wurden, deutlich höher ist. "Ich hätte eigentlich mit einer dreistelligen Zahl gerechnet", sagt Raab. "Die Täter haben sich vor allem die Kinder rausgesucht, die ohne soziales Netzwerk dastanden. Die Kinder, die am Wochenende abgeholt wurden und die Ferien zu Hause verbracht haben, wurden in Ruhe gelassen", sagt der Vorsitzende der Aufarbeitungskommission.

Stadt hat bisher 800.000 Euro zur Verfügung gestellt

Wenn sich Betroffene melden, findet in der Regel erst ein Gespräch statt, in dem die Betroffenen ihre Geschichte erzählen und gemeinsam mit den Fachkräften den Antrag auf Soforthilfen ausfüllen können. Die Anlaufstelle gibt den Antrag an die Kommission weiter, die dann über den Antrag entscheidet. Die Soforthilfen werden über die Stadtkämmerei ausbezahlt. Der Münchner Stadtrat hat im Mai erste finanzielle Mittel für den Aufarbeitungsprozess genehmigt. Im ersten Schritt wurden insgesamt 800.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die ersten Gelder sollen im September an Betroffene ausgezahlt werden. Ein Antrag wurde sogar aus Fernostasien gestellt.

Kontakt zur Anlaufstelle und zum Betroffenenbeirat

Bei der Anlaufstelle können bereits seit 20. Juli Anträge auf Soforthilfe und auch auf Anerkennungsleistungen gestellt werden. Die Anlaufstelle ist erreichbar unter anlaufstelle@kinderschutz.de oder unter 089 / 231716-9170.

Ebenso plant die Stadt München einen Betroffenenbeirat einzurichten: "Ich bitte alle Betroffenen zu prüfen, ob für sie eine Mitwirkung am Aufarbeitungsprozess in Form einer Mitgliedschaft im Betroffenenbeirat möglich ist", sagt die stellvertretende Kommissionsvorsitzende Carola Baumgartner. "Bitte helfen Sie uns, indem Sie uns Ihre Perspektive aufzeigen und Ihre Belange vermitteln." Betroffene, die Interesse an einer Mitgliedschaft im Betroffenenbeirat haben, können sich an die Geschäftsführung der Expertenkommission wenden: 089 / 233 47181 oder per Mail unter kommission@muenchen.de