Wer trägt die Verantwortung im Fall des Pfarrers H.?

Garching an der Alz steht inzwischen wie kein zweiter Ort in Bayern für vertuschten Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Vor allem an Kindern aus zerbrochenen Familien vergriff sich Pfarrer H. Bei Stefan dauert das Martyrium fast drei Jahre.

Gefährlichkeit nicht geahnt

Das Leid der Kinder wurde nicht früh genug erkannt oder verhindert, weil H. auch das Vertrauen vieler engagierter Katholikinnen und Katholiken in der Gemeinde schwer missbrauchte. So wie das von Klaus und Rosi Mittermeier. In den 90er-Jahren arbeitete Klaus Mittermeier als Vorsitzender des Pfarrgemeinderats eng mit dem pädophilen Priester zusammen, ohne etwas von dessen Gefährlichkeit zu ahnen.

Mutter-Kind-Gruppen und Kleinkindergottesdienste waren früher eine Elternangelegenheit. Doch wurde ein neues Konzept erarbeitet, der Pfarrer sollte nun dabei sein und die Kinder spielerisch an die Liturgie heranführen. Rosi Mittermeier fragt sich heute oft, ob er dabei schon Hintergedanken hatte.

"Ob er sich schon gedacht hat, der würde mir gefallen. Wie komme ich an den ran. Ich wünschte, dass es nicht so war, aber ich befürchte, dass es so gewesen sein könnte." Rosi Mittermeier

Knapp hundert Kilometer entfernt ist H. einmal die Woche bei einem Münchner Vertrauensarzt der Kirche in psychiatrischer Behandlung. Die Kirchenleitung ist informiert, dass H. pädophil sei und weder über Empathie noch über eine Krankheitseinsicht verfüge. Mit Kindern dürfe er keinesfalls Kontakt haben, fordert der Arzt. In Garching passiert dennoch nichts, H. hat weiter Umgang mit Kindern und Jugendlichen.

Spaltung der Pfarrgemeinde

Das vergangene Woche in München veröffentlichte Missbrauchsgutachten listet eine lange Reihe von Fehlern auf, Fehler der damaligen Erzbischöfe von München und Freising, die den sexuellen Missbrauch ermöglichten, aber auch die Spaltung der Pfarrgemeinden möglich machten. Der Priester H. mobbte offenbar Kritiker und wiegelte die Menschen gegeneinander auf.

Als die Gerüchte im Ort zunahmen, stellt sich Klaus Mittermeier sogar ganz bewusst vor den Pfarrer. Gegenüber Mittermeier stritt H. die Anschuldigungen ab – angeblich alles eine Intrige. Mittermeier vertraute ihm, forderte Kritiker in der Pfarrgemeinde auf, künftig Beweise zu liefern oder zu schweigen.

Initiative "Sauerteig" will aufarbeiten

Heute schämt sich der Garchinger Lehrer für sein damaliges Verhalten: "Daran knabbere ich schon noch, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe wahrscheinlich Leute vor den Kopf gestoßen und unter Druck gesetzt", sagt Klaus Mittermeier. Auch seine Frau Rosi, ebenfalls Lehrerin, plagen seit langem Sorgen und ein schlechtes Gewissen. Die beiden sind darum froh, dass das Missbrauchsgutachten endlich auf dem Tisch liegt.

Das Ehepaar engagiert sich auch in der "Initiative Sauerteig", einer Gruppe von Menschen im Pfarrverband Garching-Engelsberg, die sich darum bemüht, "Licht in die Zeit von Pfarrer H. zu bringen und damit der Öffentlichkeit alle Informationen zukommen zu lassen, die für Klarheit und Richtigstellung wichtig sind", heißt es auf der Website der Initiative. Wie bei einem "Sauerteig", soll sich dabei "aus einem kleinen Teil als treibende Kraft ein Prozess der Aufarbeitung und Heilung entwickeln".

Bitte um Entschuldigung

Die Mitglieder der Initiative wollen nach dem Gutachten endlich mehr Hilfe von Seiten der Kirche: Zum Beispiel Fachleute für Mediation und Trauma Verarbeitung für Betroffene vor Ort. Sie sind auch in Kontakt mit Stefan, der von H. missbraucht wurde. Für ihre damalige Blindheit, bitten sie ihn um Verzeihung. Es tue ihnen leid, dass sie nicht besser hingeschaut haben. "Das hätten wir tun sollen", so Klaus Mittermeier. Stefan kann die Entschuldigung annehmen: "Ich glaube Euch das, umso besser, dass wir jetzt offen darüber reden."

Noch immer wollen viele Garchinger nichts von den Straftaten ihres ehemaligen Pfarrers hören, sehen die Aufklärer als "Nestbeschmutzer". Rosi und Klaus Mittermeier hoffen auch, mit ihrem Engagement die gespaltene Gemeinde wieder zusammenzubringen.