Missbrauch: In der Heimat hat der Ruf des Ex-Papstes gelitten

Im oberbayerischen Freising leben knapp 50.000 Menschen. Das sind gar nicht mal so viele, dafür, dass Freising Domstadt ist. Die weißgetünchte Bischofskirche auf dem Domberg dominiert die Stadt. Die katholische Kirche spielt hier eine wichtige Rolle, genauso wie der emeritierte Papst, der im Erzbistum fünf Jahre lang als Erzbischof wirkte. Er ist Ehrenbürger der Stadt. Doch seit dem Missbrauchsgutachten gibt es Streit darüber, ob man Benedikt diese Würde wieder nehmen sollte.

Keine Ehrenbürgerwürde mehr für Benedikt ?

Susanne Günther von den Grünen und Jürgen Mieskes von der CSU sind Mitglieder des Freisinger Stadtrats und argumentieren ganz unterschiedlich. Susanne Günther: "Wir müssen jetzt ein Signal setzen an die Opfer und uns nicht zum Handlanger von Vertuschung und Verharmlosung machen. Keine Ehrenbürgerwürde." Jürgen Mieskes von der CSU widerspricht: "Der emeritierte Papst hat viel Gutes für Freising und München getan - und deshalb sollte man das, was er in den 1970er, 80er Jahren als Kardinal entschieden hat nicht höher hängen."

Auf dem Freisinger Marienplatz - ein ganz ähnliches Meinungsbild - wie im Rathaus. Manche erzählen, sie seien aus der Kirche ausgetreten, andere denken, der Skandal werde aufgebauscht, wieder andere fühlen sich hin- und hergerissen.

Protest gegen den "Papst-Kult"

Ähnliche Debatten gibt es zur Zeit auch in Benedikts Heimat Traunstein: Neben der bronzefarbenen Papst-Büste vor der St. Oswald-Kirche protestierte Anfang der Woche die Grüne Jugend gegen den - wie Sprecher Jürgen Zillner findet - "Papst-Kult" in der Stadt: "Die Büste am Stadtplatz, der Papst-Benedikt-Platz, die Schule, da hängt ein Bild von ihm. Die jüngsten Ereignisse zeigen einfach, dass der Papst für junge Traunsteiner kein Vorbild mehr sein kann."

Auch an anderen Wirkungsstätten des emeritierten Papstes, etwa in Tittmoning oder an seinem Geburtsort in Marktl diskutieren die Menschen, wie sie mit ihrem "berühmten Sohn" nun umgehen sollen.

Papst-Biograph Seewald spricht von einer "hysterischen Diskussion"

Der Papst-Biograph Peter Seewald hält von der gesamten Debatte nichts, spricht gar von Geschichtsfälschung, wenn nun mancher behaupte, Benedikt sehe das Leid der Missbrauchsopfer nicht: "Ich glaube, wir haben es hier mit einer hysterischen Diskussion zu tun, die sich mehr von Verdächtigungen und Vorurteilen speist, als von sachlicher Information. Wir haben hier schon eine Art von Empörungskultur, der sich viele ganz schnell unterwerfen."

Ähnlich sieht das offenbar auch die Papst-Benedikt-Stiftung in München. Zu Ehren des 95. Geburtstags ihres Namensgebers hat sie für April einen Empfang in der Münchner Residenz geplant. Auf BR- Anfrage, ob der Empfang nach den Erkenntnissen aus dem Gutachten weiterhin stattfinden soll, heißt es, man habe dies so vor.

Markus Söder wartet ab

Als einer der Ehrengäste sollte auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kommen. Doch offenbar ist man in der Staatskanzlei nicht ganz sicher, wie man sich nun positionieren soll. Ein Sprecher schreibt dem BR: "Ob der Termin nach den jüngsten Ereignissen stattfindet, müssen die Veranstalter entscheiden. Die Staatskanzlei wird ihr Vorgehen im Anschluss dazu bewerten." Der Ruf des bayerischen Papstes – er hat hörbar Schaden genommen in Politik und Gesellschaft.

