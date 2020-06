Missbrauch im Wassersportverein: Beschuldigter tot in Zelle

Der 56 Jahre alte Mann aus Mittelfranken war viele Jahre als Jugendleiter in einem Wassersportverein im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen engagiert. Genauso lange, so wirft es ihm die Staatsanwaltschaft Ansbach vor, soll er ihm anvertraute männliche Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Der Missbrauch soll über Jahre, womöglich sogar Jahrzehnte stattgefunden haben.

Beamte finden Tatverdächtigen tot in der Zelle

Vorige Woche wurde der Mann festgenommen. Seit dem 27. Mai 2020 saß er in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen ihn kamen durch eine Anzeige ins Rollen. Wie die Staatsanwaltschaft Ansbach mitteilt, fanden Beamte der Justizvollzugsanstalt Ansbach den 56-jährigen Tatverdächtigen am Donnerstagmorgen (04.06.20) tot in seiner Zelle. Nach bisherigen Erkenntnissen ist von Suizid auszugehen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.