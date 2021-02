Missbrauch im Erzbistum Bamberg: "Täter benennen und bestrafen"

Durch die Kommission sollen Ursachen und Folgen von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in der Kirche erfasst werden. Die Strukturen, die dazu in der Vergangenheit geführt haben, sollen aufgedeckt werden. Auch das Leiden der Betroffenen soll anerkannt werden und ein Reflexionsprozess angeregt werden. Außerdem sollen die Betroffenen nach Möglichkeit Akteneinsicht bekommen.

Bundesweite Studie zu sexuellem Missbrauch in der Kirche

Der Auftrag der Kommission ist festgelegt in der "Gemeinsamen Erklärung" des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und der Deutschen Bischofskonferenz. Im April 2020 war diese Erklärung unterzeichnet worden. Vorausgegangen ist der Kommission eine bundesweite Studie zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche.

88 Kinder und Jugendliche in Bamberg missbraucht

In den Jahren 1946 bis 2015 waren auch in Bamberg 88 Kinder und Jugendliche zwischen vier und 20 Jahren von sexuellem Missbrauch betroffen. Inzwischen bilden sich in allen Bistümern in Bayern Kommissionen, um den sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen aufzuarbeiten. In der Kommission sitzen sieben Mitglieder, unter anderem auch zwei Betroffene, die gemeinsam den Aufarbeitungsprozess gestalten sollen. Die Namen der Teilnehmenden will Bistumssprecher Harry Luck auf Anfrage von BR24 nicht nennen.