Missbrauch im Bistum Augsburg: Kinder mussten Erbrochenes essen

Hans-Peter Riesinger hat seine Tiroler Tracht angezogen. So will er zeigen, wie weit verstreut die Opfer inzwischen sind. Nun sitzt er mit anderen Betroffenen vor dem Kolping-Gebäude des Bistums Augsburg, wo gleich ein Bericht vorgestellt wird, der die sexuelle, psychische und körperliche Gewalt in den zwei Heimen in Baschenegg und Reitenbuch zusammenfassen soll.

Seit mehr als 50 Jahren hat Hans-Peter Reisinger seine Leidensgenossen nicht mehr gesehen. Wenn sie von der Gewalt erzählen, lachen sie manchmal. Es wirkt, als würden sie sich an nette Anekdoten aus ihrer Schulzeit erinnern.

Geprügelt vor der ganzen Klasse

Doch wenn es konkret wird, hört das Lachen auf. Dann werden die Gesicht ernst. Zum Beispiel, als Reisinger von dem Mädchen erzählt, das in seiner Klasse war: "Es war die sechste oder siebte Klasse. Der Pfarrer hat das Mädchen nach vorne kommen lassen. Und dann hat er es so geschlagen, dass sie sich vor der gesamten Klasse in die Hose gemacht hat. Das war einfach nur erschütternd."

Auch er selbst wird immer wieder verprügelt. Oft mit Stöcken, die die Kinder beim Spazieren gehen einsammeln mussten: "Das waren oft Stecken von Haselstauden, meist fingerdick. Dann haben die Schwestern die Stöcke getestet, ob sie auch halten. Und wenn sie die entsprechende Zugkraft hatten, dann wurden sie eingesetzt. Die Stecken waren unser täglicher Begleiter. Wir haben sie öfter gesehen, als das wir ein Vaterunser gebetet haben."

Der früheren Richterin bricht die Stimme

Als Elisabeth Mette den Bericht vorstellt, wird ihre Stimme einmal brüchig. "Ich habe gerade ein Enkelkind bekommen", erzählt sie später, beinahe entschuldigend. Dabei sind die Gewaltexzesse, die die frühere Sozialrichterin auflistet, wahrhaft erschütternd.

Auf knapp 100 Seiten wird dokumentiert, wie die Kinder und Jugendlichen gebrochen wurden. Der sexuelle Missbrauch durch Geistliche und Mitarbeiter. Wer weg lief, dem wurde der Schädel kahl rasiert. Andere wurden in einen drei Quadratmeter großen Kellerraum gesperrt. Wer Nägel kaute, musste den Finger in einen Kuhfladen stecken und dann ablecken. Auch Schlafentzug war die Regel, Kinder mussten abends über Stunden stehen, bis sie ins Bett durften. Das alles berichten frühere Heimkinder.

Wie kam es zu den Gewaltexzessen?

Und dann die Erlebnisse aus dem Speisesaal: "Wer mit dem Essen als erster fertig war, sollte das letzte Eis bekommen. Als der Betroffene das Eis verspeist hatte und schnell aufgestanden ist, hat er brechen müssen. Die Schwester Oberin löffelte ihm dann das Erbrochene wieder ein mit dem Hinweis, dass hier nichts weggeschmissen werde. Mehrere ehemalige Bewohner berichten, dass Erbrochenes gegessen werden musste, teils seien sie mit dem Stecken dazu gezwungen worden. Ehemalige Schwestern bestreiten dies jedoch.