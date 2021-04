Missbrauch? Ermittlungen gegen Priester aus dem Bistum Würzburg

Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt hat wegen Missbrauchsvorwürfen gegen einen Priester aus dem Bistum Würzburg ein Vorermittlungsverfahren eingeleitet. Das berichtet die Zeitung "Main-Post" am Freitag. Dem Blatt liegt laut eigenen Angaben die Anzeige vor. Demnach habe eine Person bereits Ende März Anzeige erstattet und einen Priester des sexuellen Missbrauchs beschuldigt.

In einem längeren Brief soll die Person Vorgänge schildern, die viele Jahre zurückliegen. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt war für eine Bestätigung der an diesem Freitag bekannt gewordenen Anzeige nicht erreichbar, ebenso wenig das Bistum Würzburg.

Forderung nach schneller Aufklärung

Laut "Main-Post" sei der Verfasser des Briefes besorgt und wünsche sich eine schnellere Aufklärung, als im Fall um einen Priester im Landkreis Bad Kissingen. Im August 2020 hatte das Amtsgericht Bad Kissingen diesen Priester aus Bad Bocklet zu einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Der sexuelle Missbrauch an einer Minderjährigen wurde durch die Urteilsgründe detailliert belegt. Das hatten BR-Recherchen nochmals bestätigt. Laut "Main-Post" seien in diesem Fall erste Hinweise bereits 2011 zu Tage und damit die Vorwürfe erst knapp zehn Jahre später vor Gericht gekommen.

Bischof Jung und Kardinal Marx informiert

Der besagte Brief mit den Anschuldigungen gegen den Priester aus dem Bistum Würzburg soll nicht nur an die Staatsanwaltschaft Schweinfurt, sondern auch an Bischof Franz Jung gegangen sein. Außerdem soll Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München-Freising und Vorsitzender der Bayerischen Bischofskonferenz, ebenfalls den Brief mit den Vorwürfen erhalten haben.