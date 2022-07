Missbrauch: Bistum Würzburg versetzt Priester in Ruhestand

Würzburgs Bischof Franz Jung hat einem Priester der Diözese verboten, je wieder priesterliche oder seelsorgerliche Dienste wahrzunehmen. Zugleich versetzte Jung den Priester in den Ruhestand. Das gab die Pressestelle des Bistums am Donnerstag bekannt.

Priester aus Raum Bad Kissingen

Dem Priester aus dem Pastoralen Raum Bad Kissingen war vorgeworfen worden, eine möglicherweise jungendliche Person vor Jahren sexuell missbraucht zu haben. Das Opfer hatte seine Vorwürfe schriftlich am 3. Juli 2021 beim Missbrauchsbeauftragten der Diözese eingereicht. Bereits vorher hatte es den Missbrauch bei der Polizei angezeigt. Bis zur Klärung des Sachverhalts hatte ihm Bischof Jung am 7. Juli 2021 die Ausübung des priesterlichen Dienstes verboten. Gleichzeitig hatte er eine kirchenrechtliche Voruntersuchung angeordnet.

Bischof in Würzburg sollte entscheiden

Nach Angaben des Bistums war das staatliche Ermittlungsverfahren im November 2021 eingestellt worden. Die kirchenrechtliche Voruntersuchung war demnach im März 2022 abgeschlossen und das Ergebnis an die Kongregation für die Glaubenslehre nach Rom gemeldet worden. Nach eingehender Prüfung der Unterlagen hatte die Glaubenskongregation die weitere Entscheidung dem Bischof von Würzburg anheimgestellt.

Verwaltungsangestellter vom Dienst freigestellt

Zudem teilte die Pressestelle des Bistums Würzburg mit, dass ein Verwaltungsangesteller der Diözese "mit sofortiger Wirkung" vom Dienst freigestellt wird. Dem Mann wird „ein sexuelles Fehlverhalten gegenüber einem Kind“ vorgeworfen. Dem Bistum war der Vorwurf am 27. Juni 2022 bekannt geworden. Nach einer ersten Prüfung hatte das Bistum den Vorwurf am 6. Juli 2022 bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Das Fehlverhalten soll sich laut Bistum in der Zeit der ehrenamtlichen kirchlichen Tätigkeit des Beschuldigten vor rund einem Jahrzehnt ereignet haben. Dem Mann wurden unter anderem die ehrenamtliche Tätigkeit im kirchlichen Bereich untersagt.