Missbrauch: Betroffene werfen Marx Untätigkeit vor

Es ist gleich die erste Forderung, die Richard Kick in seinem offenen Brief an den Erzbischof von München und Freising formuliert, die ihm selbst besonders am Herzen liegt: "Treten Sie in persönlichen Kontakt mit den für ihr Leben geschädigten und traumatisierten Betroffenen."

Richard Kick, der bereits zur Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens einen Brief an den Kardinal verfasste, war einer der ersten Betroffenen, mit denen Reinhard Marx ins Gespräch kam - im Jahr 2010. Immer wieder kritisierte er, dass sich Marx danach viele Jahre nicht mehr persönlich bei ihm gemeldet habe.

Ein klärendes Gespräch wünscht er sich noch heute, wie er sagt, gerade nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens, in dem auch sein Fall dem Kardinal angelastet wird. "Das ist jetzt sieben Wochen her. Er hat mich seither nicht darauf angesprochen oder gesagt: Herr Kick, setzen wir uns zusammen und reden wir darüber. Kardinal Marx ist für den Betroffenenbeirat nicht greifbar."

Marx hat bereits geantwortet

Kardinal Marx hat umgehend persönlich auf den Brief von Kick geantwortet. Das dreiseitige Schreiben des Erzbischofs stellt Kick allerdings nicht zufrieden. Ein Kontakt mit Betroffenen würde bei der anstehenden Veranstaltung "Betroffene hören" im Münchner Künstlerhaus zustande kommen, schreibt Marx. Doch Kick sagt, so habe er seine Forderung nicht gemeint.

"Wir vom Betroffenenberat organisieren diese Veranstaltung mit", erklärt er. "Nicht der Kardinal geht aktiv auf Leute zu, sondern wir machen das, um ihm eine Plattform dafür zu schaffen. Es sind wieder nur Worte." Jetzt brauche es endlich Taten. Und die Initiative müsse von den Kirchenoberen ausgehen - und zwar ohne, dass die Betroffenen darum bitten müssen, sagt Kick.

Das Erzbistum von München und Freising schreibt auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks: "Der persönliche Kontakt zu Betroffenen ist Kardinal Marx ein wichtiges Anliegen, so führt er immer wieder Gespräche mit Betroffenen und tauscht sich auch mit dem Betroffenenbeirat der Erzdiözese aus."

Ombudsstelle für Betroffene

In seinem offenen Brief fordert Kick außerdem eine unabhängige Ombudsstelle für Betroffene, damit diese nicht zu viel zusätzlichen Aufwand haben, wenn sie Anerkennungs- oder Entschädigungsleistungen beantragen möchten. Eine solche Anlaufstelle wird auch im Münchner Missbrauchsgutachten empfohlen. Das Erzbistum verweist hingegen auf inzwischen neu geschaffene Strukturen. Etwa "die Kooperation mit unabhängigen, nichtkirchlichen Fachberatungsstellen wie Wildwasser e. V. und MIM e.V."

Kardinal Reinhard Marx, der gerade an der Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe in Vierzehnheiligen teilnimmt, hatte heute früh in seiner Predigt eine Neuorientierung der Kirche gefordert. "Wie können wir neu finden, wo es langgehen könnte?"

Die Kirche habe sich in der Vergangenheit zu sehr um Worte gekümmert und zu wenig um die Praxis, so Marx. Zumindest in diesem Punkt sind sich Kardinal Reinhard Marx und Richard Kick vom Betroffenenbeirat auf eine gewisse Weise einig.