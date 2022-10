"Miss Pro Figure Universe": Die Muskelfrau aus Pegnitz

Komplett im Jogginganzug verhüllt sieht Tiffany Ritter beim Aufwärmen eigentlich gar nicht so viel anders aus als die anderen gut trainierten Frauen in der Pegnitzer "Sportwelt" im Landkreis Bayreuth. Sobald die 26-Jährige aber die Sportjacke auszieht, wird klar, warum sich Tiffany Ritter seit kurzem "Miss Pro Figure Universe" nennen darf. Ein internationaler Titel, den die Wahl-Pegnitzerin in ihrer ersten Profi-Saison in Bangkok gewann.

"Ich war schon immer sportlich. Mein Vater war Ringer, der brachte mich ans Eisen, an die Geräte." Tiffany Ritter, Bodybuilderin

Bodybuilderin geht fast täglich ins Fitness-Studio

Dicker Bizeps, breites Kreuz, Hantel-Tattoo am Unterarm und Oberschenkel, die jeden Fußballprofi vor Neid erblassen lassen dürften. Dabei befindet sich Tiffany Ritter derzeit in der Regenerationsphase. Das heißt: nur fünf statt siebenmal Fitnessstudio pro Woche, keine strikte Diät. Der Körper darf sich erholen nach den diversen Wettkämpfen, die Tiffany Ritter heuer alle mit einem Pokal gekrönt hat.

Ausprobiert habe sie sportlich schon als Kind viel – Reiten, Tanzen, Klettern. Die Ausbildung zur Physiotherapeutin hat zu mehr Beschäftigung mit der menschlichen Anatomie geführt. Mit 17 Jahren beginnt die gebürtige Baden Württembergerin mit dem Kraftsport, wird schnell erfolgreich. Mit 26 Jahren zählt sie jetzt zu Deutschlands Bodybuilding-Elite. Im Fitnessstudio in Pegnitz kennt sie jeder. Männer und Frauen zollen ihr Respekt für die Disziplin, die Muskeln und die eisernen Diäten.

16 Kilogramm weniger: Radikale Diät vor Wettbewerben

Außerhalb des Fitnessstudios polarisiert Tiffany mit ihrem Äußeren oft, dessen ist sie sich bewusst. Besonders in der Vorbereitungsphase vor Bodybuilding-Wettbewerben. Dann wird es extrem. Radikale Diät. Kein Alkohol. Tagelang nur Hühnchen, sonst nichts. Körper entwässern. Das Gewicht von 74 auf 58 Kilogramm runterbringen. Das sei, so die Sportlerin, alles andere als gesund, deshalb müsse danach auch eine intensive Regenerationsphase stattfinden. Und in der sei auch eine Pizza am Abend mit Freunden überhaupt kein Problem.

"In der Diät geht das Zahnfleisch oft zurück, Haarausfall gehört dazu, die Augenflüssigkeit verringert sich." Tiffany Ritter, Bodybuilderin

Wichtig sei ihr, dass die weiblichen Gesichtszüge auch während extremer Vorbereitungsphasen erhalten bleiben. Sie selbst müsse sich in ihrer Haut wohl fühlen und das tue sie absolut. Kommendes Jahr will sie ihren Titel verteidigen. Dafür wolle sie ihr "Kreuz" noch etwas breiter und die Rückseite der Oberschenkel definierter kriegen.