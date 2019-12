Miss Bayern 2020 kommt aus Würzburg

Lara Rúnarsson ist die schönste Frau Bayerns. Eine Expertenjury hat die Würzburgerin am Sonntag zur Miss Bayern 2020 gewählt. Entdeckt hat das Auswahlgremium Rúnarsson auf Instagram. Ihrem dortigen Account folgen aktuell 286.000 Abonnenten. Die 22-Jährige, deren Vater aus Island kommt, sieht Instagram als Rückenwind für ihre Teilnahme bei der Miss Wahl. Im September hat Rúnarsson ihr duales Studium in International Business abgeschlossen. Während des Studiums hat die Würzburgerin ihren Instagram-Auftritt ausgebaut. Mittlerweile hat sie sich als Influencerin selbständig gemacht.

Würzburgerin überzeugt Jury

Ausrichter der Wahl ist die Miss Germany Corporation mit Sitz in Oldenburg. Deren Scouts haben Rúnarsson angeschrieben und zu den sogenannten "Live Experiences" eingeladen. Dort nahmen die Kandidatinnen an Castings, Workshops und Fotoshootings teil. In einem Online-Voting wurde über die besten zehn Bewerberinnen aus jedem Bundesland abgestimmt. Aus den Top Ten hat dann die Jury die jeweilige Siegerin gewählt. "Am Ende kam es auf meine Ziele und meine Vision an", sagt Rúnarsson.

Ausschlaggebend dafür, dass Rúnarsson an der Wahl teilnimmt, war für sie auch, dass die Wahl zur Miss Germany zuletzt umstrukturiert worden sei. "Es steht jetzt die Persönlichkeit im Vordergrund und diese Message finde ich sehr schön", sagt Rúnarsson. Laut Veranstalter soll es bei der Wahl vor allem um Authentizität, Ausstrahlung und Kreativität gehen.

Wahl zur Miss Germany im Februar

Als Miss Bayern nimmt die Würzburgerin an der Wahl zur Miss Germany 2020 teil. Die findet am 15. Februar im Europa Park in Rust statt. Insgesamt waren 7.500 Frauen in der Auswahl. Übrig geblieben sind 16 von ihnen, eine aus jedem Bundesland.