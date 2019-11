"Mir langts": Rechtsstreit um bayerischen Spruch beendet

"Mir langts, dass i woas, dass i kannt, wenn i woin dad." Ist dieser Spruch erst 2008 mit einem Lied der Kabarettistin Martina Schwarzmann bekannt geworden? Diese Meinung vertritt ihre Plattenfirma und hatte deshalb einen Online-Händler aus Lenggries verklagt. Dieser hatte den Spruch auf T-Shirts gedruckt und argumentiert, es sei eine alt bekannte Redewendung. Der Streit ist jetzt beigelegt.

Einigung als Zeichen der Wertschätzung der bayerischen Sprache

Die beiden Parteien haben sich darauf verständigt, auf die Klärung der urheberrechtlichen Fragen zu verzichten. Das steht in einer Mitteilung der auf das Marken- und Urheberrecht spezialisierten 33. Zivilkammer des Landgerichts München I. Mit der gütlichen Einigung, heißt es, wollen sie ihre Wertschätzung für die bayerische Sprache und Mundart in all ihrer Vielfalt zum Ausdruck bringen.