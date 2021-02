Minusgrade und Schnee: Kanuten in der Plattlinger Isarwelle

2020: Kaum Training wegen Corona

Extremsportler wie Thomas Hinkel, Deutscher Meister im Kanadier, oder Anne Sommerauer, amtierende Europameisterin im Kajak, trainieren für die Qualifikation der Weltmeisterschaften, auch bei Eiseskälte. "Dieses Jahr wird die Europameisterschaft vom letzten Jahr nachgeholt, zusätzlich gibt es eine WM. Meinen Titel verteidigen wird schwierig, aber unter die Top fünf möchte ich schon gerne fahren", so Sommerauer. Letztes Jahr war wegen Corona kaum ein Training möglich, wie sie sagt. Auch dieses Jahr kämpfe nicht nur sie mit Corona, sondern viele andere Sportler auch: "Dieses Jahr wird es auch schwierig, was Reisen angeht, aber davon lebt unser Sport. Das kam letztes Jahr zu kurz, da hatten anderen Nationen bessere Möglichkeiten zum Trainieren und sich Beweisen." Man müsse abwarten, was möglich sein wird in diesem Jahr.

Aufwärmen im Eiswasser

Ausgerüstet mit Helm, Trockenanzügen und Paddeln müssen sie zunächst den Einstieg in die Isar meistern. Mit Gurten sind sie am Boot gesichert, damit sie bei ihren Sprüngen und Tricks nicht herausfallen. Darüber kommt eine Spritzdecke. Der Einstieg ins Wasser ist eine Art Erdrutsche. Im Wasser wärmen sich die Kanu- und Kajakfahrer erst auf, paddeln ein paar Minuten, bevor sie sich in die Plattlinger Isarwelle stürzen und ihre Tricks mit Saltos und Umdrehungen zeigen. "Der Anfang, die ersten ein, zwei Mal reinfahren, das ist wie wenn man in einen Gefrierschrank reingeht", so Hinkel.

Plattlinger Welle bietet optimale Bedingungen

Eine dreiviertel Stunde trainieren die Kanu- und Kajakfahrer, länger halten sie es bei den Temperaturen nicht aus. Zur Aufwärmung brauchen sie heiße Getränke, wie Tee, um nicht auszukühlen. Sie alle lieben ihren Sport, auch zu dieser Jahreszeit. "Wir haben wirklich Glück mit der Welle in Plattling, die hier optimale Bedingungen fast das ganze Jahr über bietet. Es macht einfach Spaß", so Hinkel. Und die anderen Kanu- und Kajakfahrer geben zu, verrückt müsse man dafür schon sein, aber das mache auch glücklich.